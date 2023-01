Prinz Harry flehte Charles an, Camilla nicht zu heiraten

"Böse Stiefmutter" Prinz Harry flehte Charles an, Camilla nicht zu heiraten

Harry schreibt in seiner Biografie über das erste Treffen mit Camilla.

Spanische Buchhandlungen haben wohl versehentlich zu früh die Biografie von Prinz Harry verkauft. Einige britische Medienhäuser ergattern Exemplare - und berichten nun daraus. Demnach war das erste Treffen zwischen dem Prinzen und Camilla alles andere als ein Erfolg.

Harry hat vor Jahrzehnten gemeinsam mit Prinz William seinen Vater Charles inständig gebeten, dessen Partnerin Camilla nicht zu heiraten. William und er hätten ihren Vater "angefleht", nicht zum zweiten Mal zu heiraten, schreibt Harry in seinen Memoiren. Harry habe Camilla als "böse Stiefmutter" gefürchtet.

Erscheinen soll das Buch namens "Spare" (deutsch: "Reserve") erst am 10. Januar, allerdings war es wohl ausversehen in einigen spanischen Buchhandlungen fälschlicherweise bereits fünf Tage früher kurzzeitig erhältlich. Mehrere britische Medien - darunter auch "Sun" und "Daily Mail" beschafften sich ein Exemplar. Zuvor hatte bereits der "Guardian" ein Buch in die Hände bekommen und darüber berichtet.

Camilla soll gelangweilt gewesen sein

Über sein erstes offizielles Treffen mit Camilla berichtet Harry demnach, dass er sich darauf vorbereitet habe wie auf eine Spritze. "Schließe die Augen, dann merkst du es nicht einmal", schreibt der 38-Jährige. Camilla sei jedoch "gelangweilt" gewesen und habe das Treffen als Formalie angesehen, da Harry ihr als Nicht-Thronfolger nicht im Wege gestanden habe.

Der heutige König Charles III. heiratete Camilla im Jahr 2005. Über die Jahre hinweg wurde diese immer beliebter bei der britischen Bevölkerung. Die im September gestorbene Queen Elizabeth II. veranlasste persönlich, dass Camilla nach ihrem Tod den Titel "Queen Consort" trägt.

Meghan Streitthema zwischen den Brüdern

In der Biografie bezeichnet Harry seinen Bruder Prinz William (40) zudem als "geliebten Bruder" und "Erzfeind". In einem vorab verbreiteten Ausschnitt eines Interviews beim Sender ABC erklärt Harry dazu: "Es gab merkwürdigerweise immer diesen Wettbewerb zwischen uns."

Auch soll das Tischtuch zwischen den royalen Brüdern zerschnitten sein. Der Auslöser: Harrys Ehefrau Meghan. Wie aus der Autobiografie hervorgeht, soll William bei einer verbalen Auseinandersetzung sogar handgreiflich geworden sein.