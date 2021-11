Prinz Harry will vor "Putsch" gewarnt haben

Vor Sturm aufs Kapitol Prinz Harry will vor "Putsch" gewarnt haben

Seinen eigenen Worten nach hat er es kommen sehen: Prinz Harry erklärt, er habe die Gefahr eines Umsturzes in den USA bereits vor der Erstürmung des Kapitols durch Anhänger von Ex-Präsident Trump erkannt. Eine zentrale Mitverantwortung für die Ereignisse gibt er offenbar Twitter.

Prinz Harry hat eigenen Angaben zufolge unmittelbar vor dem Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol in Washington vor den Gefahren durch einen Putsch gewarnt. Das sagte der Sechste in der britischen Thronfolge bei einer Online-Podiumsdiskussion zu Desinformationen im Internet. Dabei verwies er auf eine E-Mail, die er nur einen Tag vor den Ereignissen an Twitter-Chef Jack Dorsey geschrieben habe.

Auf die Frage, ob er jemals persönlich mit dem Twitter-Geschäftsführer oder Facebook-Chef Mark Zuckerberg gesprochen habe, antwortete Harry: "Jack (Dorsey) und ich haben uns gegenseitig E-Mails hin- und hergeschickt vor dem 6. Januar. Ich warnte ihn davor, dass seine Plattform einen Putsch zulässt."

Die E-Mail sei am Tag vor dem Sturm auf das Kapitol rausgegangen. "Und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört", so der Royal weiter.

Trump bei Twitter gesperrt

Anhänger des damals scheidenden US-Präsidenten Donald Trump hatten am 6. Januar 2021 den Sitz des US-Kongresses erstürmt. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Polizist. Trump musste sich einem Amtsenthebungsverfahren stellen, weil er seine Anhänger in einer Rede aufgestachelt hatte. Er wurde freigesprochen. Derzeit werden die Vorfälle im Rahmen eines Untersuchungsausschusses aufgearbeitet.

Der Ex-US-Präsident nutzte Twitter jahrelang exzessiv, um mit seinen Anhängern zu kommunizieren. Sein Konto wurde kurz nach dem Sturm auf das Kapitol dauerhaft gesperrt.

Der britische Prinz Harry lebt inzwischen in den USA. Nachdem sich er und seine Frau, Herzogin Meghan, aus der vordersten Reihe des Königshauses zurückgezogen hatten, sind sie nach Montecito bei Santa Barbara in Kalifornien gezogen.