Prinzessin Beatrice und ihr Verlobter Edoardo Mapelli Mozzi müssen ihre Hochzeit erneut verschieben. Wegen der Corona-Krise haben sie die Zeremonie, die für Ende Mai geplant war, abgesagt. Einen neuen Termin gibt es wohl noch nicht.

Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi haben ihre Hochzeit abgesagt, wie das "People"-Magazin unter Berufung auf einen Sprecher des Paares berichtet. Der Grund: die Corona-Pandemie. Die 31-jährige Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson wollte am 29. Mai in der Chapel Royal im St James's Palast in London heiraten. Anschließend sollte es einen privaten Empfang bei ihrer Großmutter Queen Elizabeth II. in den Gärten des Buckingham Palastes geben.

In der Corona-Krise sind die Feierlichkeiten aber offenbar kein Thema. Das Paar hatte auch keine Einladungen verschickt, heißt es. "Es gibt keine Pläne, den Veranstaltungsort zu wechseln oder eine größere Hochzeit abzuhalten", wird der Sprecher von "People" zitiert. "Sie denken derzeit noch nicht einmal an ihre Hochzeit. Es wird der Zeitpunkt kommen, um alles neu zu ordnen, aber der ist nicht jetzt."

Erneuter Rückschlag

Die Hochzeitspläne von Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi stehen schon seit längerem unter keinem guten Stern. Erst sorgte der Skandal rund um Beatrice' Vater Prinz Andrew für eine Verschiebung der Feierlichkeiten, nun kommt der Enkelin der Queen das gefährliche Virus in die Quere.

Die BBC hatte zuvor bereits berichtet, dass der Empfang am 29. Mai abgesagt worden sei, einem Sprecher des Buckingham Palastes zufolge wollte Beatrice ihre Pläne für die Trauung "überprüfen". Offenbar stand eine Zeremonie im kleinen Kreis noch zur Debatte, auch diese Möglichkeit wurde nun aber wohl verworfen.