Vor zwei Jahren stirbt Jan Fedder mit nur 64 Jahren. Jetzt benennt seine Heimatstadt Hamburg die Elbpromenade ihm zu Ehren um. Es ist nicht die einzige Ehrung, die dem "Großstadtrevier"-Schauspieler in der Hansestadt posthum zuteilwird.

In Hamburg wird eine Straße nach dem vor zwei Jahren verstorbenen Schauspieler Jan Fedder benannt. Aus der Elbpromenade an den Landungsbrücken wird die Jan-Fedder-Promenade. Die offizielle Umbenennung soll am 14. Januar, Fedders Geburtstag, stattfinden.

Die zukünftige Jan-Fedder-Promenade. (Foto: imago images/Chris Emil Janßen)

Wie die Hamburger "Mopo" weiter meldet, seien die drei Straßenschilder bereits am Montagmorgen für wenige Momente zu sehen gewesen, als Arbeiter des Bezirksamtes Mitte gegen 9 Uhr damit begonnen hätten, diese aufzuhängen.

Gedenktafel am Michel

Es ist nicht die einzige Würdigung, die die Hansestadt Fedder angedeihen lässt. Im September 2020 wurde eine Gedenktafel aus Messing vor der Hauptkirche St. Michaelis Michel enthüllt. Neben einem Konterfei des Schauspielers ist darauf "Hamburg war dein Revier und der Michel war dein Anker" zu lesen.

Jan Fedder ist in der Kirche getauft und konfirmiert worden, hat dort geheiratet und auch seine Trauerfeier hatte hier stattgefunden.

Jan Fedder verstarb am 30. Dezember 2019 im Alter von 64 Jahren in seiner Hamburger Wohnung. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung fand die von Fedder zu Lebzeiten persönlich geplante Trauerfeier am 14. Januar 2020, seinem 65. Geburtstag, im Hamburger Michel statt. Anschließend gab es einen Trauerkonvoi durch St. Paulis Straßen. Zwei Tage später wurde der Hamburger Künstler im engsten Familien- und Freundeskreis auf dem Ohlsdorfer Friedhof beigesetzt.