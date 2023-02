Kreml-Chef Putin und Action-Schauspieler Steven Seagal 2016 in Russland bei der Passübergabe.

In den 90ern als Action-Star gefeiert, nun vor allem als Kriegsbefürworter bekannt: Der Schauspieler und Kampfsportler Steven Seagal hat neben seinem russischen Pass nun auch einen Orden vom Kreml-Chef überreicht bekommen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat dem Hollywood-Schauspieler Steven Seagal eine hohe staatliche Auszeichnung verliehen, um ihn für seine internationale humanitäre und kulturelle Arbeit zu ehren, wie aus einem nun veröffentlichten Staatsdekret hervorgeht. Dem 70-jährigen Action-Star, bekannt aus Filmen wie "Alarmstufe Rot" (Originaltitel "Under Siege") sei der russische Freundschaftsorden verliehen worden, hieß es in dem Dekret weiter. Seagal hat sich zu der Auszeichnung noch nicht geäußert. Das Dekret erwähnte Seagals Arbeit als Sonderbeauftragter des russischen Außenministeriums für humanitäre Beziehungen mit den Vereinigten Staaten und Japan.

Der in den USA geborene Schauspieler und Kampfsportler hat in Japan gearbeitet und bewundert seit Langem Putin, von dem er 2016 einen russischen Pass erhielt. 2018 begann er als Sonderbeauftragter des Außenministeriums in den USA und Japan zu arbeiten. Seit 2021 ist er Mitglied einer Pro-Kreml-Partei namens "Gerechtes Russland - Patrioten - für die Wahrheit".

Seagal, ein häufiger Besucher Russlands, unterstützte Moskaus Annexion der ukrainischen Krim-Region im Jahr 2014 als "sehr vernünftig". Auch den Angriffskrieg auf die Ukraine unterstützt er. Nach einem Besuch im Donbass im vergangenen August rechtfertigte er gegenüber dem russischen Propagandisten Wladimir Solowjow, die Invasion als "existenzielle Bedrohung" Russlands durch die ukrainischen "Nazis", berichtet das russische Exil-Medium "Meduza".