Vor wenigen Jahren muss Zara Tindall zwei Fehlgeburten verkraften. Doch nun ist im Hause der Queen-Enkelin die Freude groß. Vor wenigen Tagen wird ihr erster Sohn geboren. Und der kann es offenbar gar nicht erwarten, das Licht der Welt zu erblicken.

Zara und Mike Tindall sind wieder Eltern geworden. Der erste gemeinsame Sohn kam am Sonntag zur Welt, wie der stolze Vater in seinem Podcast "The Good, The Bad & The Rugby" verkündete. Demnach hatte es das zehnte Urenkelkind von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip ziemlich eilig. Der kleine Lucas wurde auf dem Badezimmerboden geboren, nachdem es das Paar nicht mehr ins Krankenhaus geschafft hatte.

Mike Tindall unterstützte seine Frau dabei nach Kräften. "Es hieß: ins Fitnessstudio rennen, eine Matte holen, ins Badezimmer gehen, die Matte auf den Boden legen, Handtücher runter, festhalten, festhalten, festhalten", beschrieb er die dramatische Phase. Eine Sprecherin des Paares bestätigte die Geburt auch offiziell: "Zara und Mike Tindall sind glücklich, die Geburt ihres dritten Kindes, Lucas Philip Tindall, bekannt zu geben."

Ebenfalls in seinem Podcast hatte Mike Tindall Ende Januar die Schwangerschaft verkündet. "Ich wünsche mir dieses Mal einen Jungen, ich habe schon zwei Mädchen." Natürlich werde er das Kind lieben, ob Sohn oder Tochter. "Aber bitte einen Jungen", sagte der 42-Jährige absichtlich weinerlich. Vor allem die zweite Tochter Lena Elizabeth wünsche sich bereits eine Schwester oder einen Bruder. "Sie ist jetzt zweieinhalb, sie will jemanden Jüngeres, den sie verkleiden und mit dem sie spielen kann."

Die Lieblingsenkelin der Queen und Tochter von Prinzessin Anne, Zara Phillips, ist seit 2011 mit dem englische Rugby-Union-Spieler Mike Tindall verheiratet. Gemeinsam hat das Paar bereits die Töchter Mia (geboren 2014) und Lena (2018). Dazwischen musste es zwei Fehlgeburten verkraften.