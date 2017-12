Unterhaltung

Pulp Fiction? Science-Fiction!: Quentin Tarantino will "Star Trek" drehen

Klingt wie eine Kooperation von einem anderen Stern: Quentin Tarantino würde angeblich gern bei einem "Star Trek"-Streifen Regie führen. Sollte es in dem Film zugehen wie bei "Kill Bill" oder "Pulp Fiction", hätten die Feinde der Föderation wohl nichts zu lachen.

Quentin Tarantino macht sich offenbar auf in die unendlichen Weiten des Weltraums. Der Filmemacher hat angeblich Interesse, einen "Star Trek"-Film zu drehen und soll seine Vorstellungen bereits seinem Kollegen J.J. Abrams mitgeteilt haben. Das meldet "The Hollywood Reporter".

Demnach könnten die beiden Filmemacher in Zusammenarbeit mit dem "Star Trek"-Studio Paramount bei der beliebten Sci-Fi-Saga gemeinsame Sache machen. Sollte das Projekt zustande kommen, wolle Tarantino selbst Regie führen, heißt es.

Abrams hatte mit dem schlicht "Star Trek" betitelten Film, in dem Chris Pine den jungen Captain Kirk spielt, 2009 das Franchise wiederbelebt. Auch für "Star Trek Into Darkness" 2013 war er verantwortlich. Anschließend wechselte er quasi die Seiten und inszenierte "Star Wars: Das Erwachen der Macht".

Neuer Film bereits geplant

Als Produzent blieb Abrams der "Star Trek"-Reihe aber immer treu, auch wenn er mit "Episode IX" noch einen weiteren "Star Wars"-Film umsetzt. Der soll 2019 in die Kinos kommen. Mit fremden Galaxien kennt sich der Regisseur und Produzent also bestens aus.

Paramount hat bereits erklärt, einen vierten Film in der neuen "Star Trek"-Reihe zu planen. Darin soll zu sehen sein, wie Chris Hemsworth als Captain Kirks Vater auf seinen Sohn trifft. Ein Regisseur wurde allerdings noch nicht verkündet. Es sei unklar, so "The Hollywood Reporter", wie die angeblichen Pläne von Tarantino sich auf dieses Projekt auswirkten. Der jüngste Film aus dem Franchise - "Star Trek Beyond" - kam bei Kritikern zwar gut an, war aber kommerziell weniger erfolgreich als seine Vorgänger.

In einem Interview mit "Nerdist Podcast" verriet Tarantino 2015, dass er lieber einen "Star Trek"- als einen "Star Wars"-Film inszenieren würde. Er sei ein großer Fan der Originalserie, sagte er. "Das einzige, was ihnen Grenzen setzte, war ihr 60er-Jahre-Budget und ein Acht-Tage-Drehplan." Man könne einige der klassischen "Star Trek"-Episoden nehmen, sie locker auf 90 Minuten oder mehr ausdehnen und wirklich tolle Sachen daraus machen, meinte der "Pulp Fiction"-Regisseur. Tarantinos nächstes Projekt ist aber erst einmal ein bisher namenloser Film über die "Manson Family", der 2019 erscheinen soll.

Quelle: n-tv.de