Als die erste Folge von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" über den Bildschirm flimmert, sind manche Fans der RTL-Serie noch nicht einmal geboren. 30 Jahre wird das Format im Mai bereits alt. Und natürlich muss das gebührend gefeiert werden.

Was war im Mai 1992 so alles los? Werder Bremen gewann zum Beispiel den Europapokal, in den USA lief die letzte Folge der "Golden Girls" und in München eröffnete ein neuer Flughafen. Doch auch noch ein anderes, mittlerweile nahezu historisches Ereignis fand statt: Bei RTL flimmerte die erste Folge von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) über den Bildschirm.

Jo Gerner alias Wolfgang Bahro ist ein Urgestein der Serie. (Foto: RTL / Bernd Jaworek)

Mit anderen Worten: Exakt am 11. Mai 2022 feiert das Kultformat nun sein sage und schreibe 30-jähriges Jubiläum. Und ein Ende scheint nicht abzusehen. Schließlich erfreut sich die Serie nach wie vor großer Beliebtheit und hat immer noch Fans der ersten Stunde wie zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer, die 1992 noch nicht einmal geboren waren.

In den ersten Jahren fanden die Dreharbeiten noch in einem Studio in Berlin-Tempelhof statt. Seit 1995 aber wird GZSZ in Potsdam-Babelsberg produziert. Von da aus stammen dann auch die Bilder, mit dem das Jubiläum am 12. Mai ab 19.40 Uhr bei RTL (auch auf RTL+ abrufbar) gebührend gefeiert wird.

Konzentration auf Jo Gerner

Der Sender kündigte für den Anlass eine Folge in Spielfilmlänge an. In ihrem Mittelpunkt werde Jo Gerner stehen, der seit fast 30 Jahren von Wolfgang Bahro verkörpert wird. Seit 1993 und Folge 185 sei er "als liebendes Familien-Oberhaupt, rachsüchtiger skrupelloser Bösewicht, gewieftes Schlitzohr sowie Deutschlands bester Anwalt" mit von der Partie, erläutert RTL. Längst sei er "der Publikums-Liebling schlechthin".

Bahro verrät schon mal ein bisschen über die Handlung der Jubiläumsfolge: "Gerner wird eines Verbrechens beschuldigt, das er nicht begangen hat. Während er sowohl von der Polizei als auch von Linostrami (Matthias Unger) und seinen Schergen gejagt wird, versucht er, Beweise zu finden, um den wahren Täter zu überführen. Dabei begibt er sich in lebensgefährliche Situationen."

"Auf die nächsten Jahrzehnte"

Klingt, als würde GZSZ zu einem regelrechten Krimi. In knapp eineinhalb Monaten wissen wir mehr.

Christiane Ghosh, Executive Producerin von GZSZ bei RTL, ist allerdings jetzt schon in Party-Laune, wie sie in einem Statement verdeutlicht: "Ich wünsche dem gesamten Team vor und hinter der Kamera, dass sie sich jetzt selbst etwas feiern können. Insbesondere nach den letzten zwei Jahren und Drehs unter erschwerten Corona-Bedingungen wurde Unfassbareres geleistet. Dafür möchte ich mich bei allen ganz herzlich bedanken: Auf die nächsten Jahrzehnte und vor allem auf euch!"