Tim Raue hat schon viele Restaurants gegründet - und musste sie wieder schließen. Jetzt will er als neuer "Restauranttester" bei RTL sein Fachwissen unter Beweis stellen und finanziell angeschlagenen Gaststätten wieder auf die Beine helfen.

Tim Raue wird neuer "Restauranttester" bei RTL. Ab Juni dieses Jahres wird der TV-Koch Restaurants besuchen, die in finanzielle Schieflage geraten sind. Dies gab der Sender bekannt. Mit den Besitzern erarbeitet der Sternekoch dann ein neues Konzept, das die Gaststätte retten soll. Strauchelnde Gastronomen können sich ab jetzt bewerben.

Raue tritt damit in die Fußstapfen von zwei prominenten Kollegen. Von 2005 bis 2013 und dann wieder ab 2017 war Christian Rach der Protagonist von "Rach, der Restauranttester". 2014 und 2015 versuchte sich Steffen Henssler in "Der Restauranttester" als Gastronomieretter.

"Spitzenkoch Tim Raue steht für feinste Hochkulinarik und einen erstklassigen Geschäftssinn", erklärt RTL. Für "Der Restauranttester" qualifiziere ihn unter anderem der "Ehrgeiz, sich von unten nach ganz oben hochzuarbeiten". Raue wuchs in Berlin in einfachen Verhältnissen auf, war Mitglied einer Jugendgang. Später arbeitete er sich zum Zwei-Sterne-Koch hoch. Im Fernsehen ist Raue schon länger präsent, zum Beispiel in "Kitchen Impossible" als Gegner von Tim Mälzer und als Juror in "The Taste".

Corona als neue Herausforderung, Ehefrau als Unterstützung

Für den neuen Restauranttester sind die Herausforderungen noch größer als für seine Vorgänger. Schließlich haben zwei Jahre Corona die Branche in eine Krise geführt. Viele Existenzen stehen auf dem Spiel. "Gastronomie kann unendlich viel Freude bringen", sagt Tim Raue. "Und kann verdammt frustrierend sein, wenn der Laden einfach nicht läuft". Er habe bereits viele Restaurants erfolgreich gegründet, viele aber auch schließen müssen. Nach 30 Jahren in der Branche wisse er aber, an welchen "Stellschrauben" er drehen müsse.

Im Gegensatz zu Rach und Henssler ist Raue nicht allein. Unterstützung bekommt er von seiner Frau. Katharina Wolschner war Chefredakteurin von "Rollin Pin", einem Fachmagazin für Gastronomie und Hotellerie. Sie gilt als Marketing-Expertin. "Zusammen bilden sie ein hochkompetentes und zielführendes Duo", so RTL.