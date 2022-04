Anfang des Jahres stirbt Schauspieler Hardy Krüger in seiner Wahlheimat Kalifornien. Für seine Beerdigung ist seinerzeit seine Ehefrau Anita zuständig. Bis heute sollen seine Kinder allerdings keine Ahnung haben, wo die Asche ihres Vaters geblieben ist. Jetzt plant Anita Krüger eine Gedenkfeier in Berlin.

Am 19. Januar starb Schauspieler Hardy Krüger mit 93 Jahren in seiner Wahlheimat Palm Springs im US-Bundesstaat Kalifornien. Um seine Beerdigung kümmerte sich anschließend seine Ehefrau Anita, der laut eines Berichts der "Bild"-Zeitung die Asche auch übergeben wurde. Was sie damit gemacht hat, scheint allerdings bis heute unklar.

So sollen Hardy Krügers Kinder Christiane Krüger, Hardy Krüger jr. sowie Malaika Krüger keinerlei Ahnung haben, wo ihr Vater zu Grabe getragen wurde. "Wo er ruht, weiß ich bis heute nicht", zitiert das Blatt die 76-jährige Christiane. Die hatte vor Wochen darum gebeten, ihren Vater in seiner Heimatstadt Berlin beerdigen zu können, heißt es weiter. "Er ist in Berlin geboren, liebte die deutsche Sprache und Literatur. Deshalb würde ich mir für ihn wünschen, dass er in Berlin beerdigt wird - und nicht in Palm Springs, in dieser künstlichen Welt."

"Möge er nun in Frieden ruhen"

Zumindest soll es in der Hauptstadt bald eine Gedenkfeier für den verstorbenen Weltstar geben, organisiert von seiner Ehefrau, mit der er 40 Jahre zusammen war. Auch das stößt bei Christiane Krüger allerdings auf wenig Begeisterung. "Unser Vater und Großvater mochte keine Ehrungsfeiern, schon gar nicht seine eigenen. Aber wir respektieren das. Möge er nun in Frieden ruhen", glaubt die Schauspielerin laut "Bild"-Zeitung und hofft demnach weiter: "Natürlich wäre es schön, wenn wir Kinder erfahren würden, ob und wo unser Vater seine letzte Ruhe fand oder finden soll."

Hardy Krüger soll einige Jahre vor seinem Tod schon keinen Kontakt mehr zu seinen Kindern in Deutschland gehabt haben. Angeblich erfuhren die drei von seinem Ableben aus den Medien. Dennoch fand sein Sohn Hardy Krüger jr. auf seinem Instagram-Kanal rührende Worte. "Wieder so ein Moment! Du hältst den Atem an, die Welt bleibt stehen und dir wird wieder einmal bewusst, dass alles einmal geht irgendwann", schrieb der 53-Jährige zu einem alten Polaroid-Foto.

Anschließend wandte er sich in einem offenen Brief im Magazin "Bunte" noch einmal an seinen verstorbenen Vater: "Du hast uns auf Reisen mitgenommen. Hast uns Kindern die Welt gezeigt. Vieles hast du mit uns geteilt", hieß es dort unter anderem.