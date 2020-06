Doria Ragland mit ihrer Tochter Meghan und Schwiegersohn Harry bei einem Termin in London im Jahr 2018.

Im Frühjahr verlassen Harry und Meghan das britische Königshaus und ziehen samt Sohn Archie nach Los Angeles. Dort erhalten sie nun Unterstützung von der Mutter der Herzogin. Doria Ragland soll bei der kleinen Familie eingezogen sein, um dem Paar als Babysitterin unter die Arme zu greifen.

Erst vor wenigen Wochen bezogen Harry und Meghan die gemietete Acht-Millionen-Dollar-Villa in Los Angeles, nun haben sie offenbar eine neue Mitbewohnerin. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, ist Meghans Mutter Doria Ragland zu ihnen gezogen, um sich um den einjährigen Spross Archie zu kümmern.

Meghan und Harry sollen planen, das Haus in Beverly Hills zu kaufen, das angeblich Schauspieler Tyler Perry gehört. Ein Insider sagte der "Daily Mail": "Doria hat dort ihren eigenen Wohnbereich. Während einige von Harrys Freunden ihn damit aufgezogen haben, dass er mit seiner Schwiegermutter zusammen lebt, hat er eine wunderbare Beziehung mit ihr." Auch für Meghan sei die Nähe zu ihrer Mutter wichtig, da sie nicht vielen anderen Menschen vertraue. Schon kurz vor Archies Geburt zog Ragland kurzzeitig ins Frogmore Cottage in Windsor ein.

"Ein Fels für Harry"

Überhaupt spielt Ragland für Meghan offenbar eine große Rolle. Wie ebenfalls die "Daily Mail" schon Anfang des Jahres berichtete, soll sie ein "stiller, aber stählerner Einfluss" hinter der Entscheidung ihrer Tochter und deren Ehemann Harry gewesen sein, in Nordamerika finanzielle Unabhängigkeit zu suchen. "Besonders Harry wendet sich an sie, wenn er Rat braucht", zitierte das Blatt eine ehemalige Vertraute von Ragland. "Meghan hat ihr immer vollkommen vertraut, aber jetzt ist sie auch ein Fels für Harry geworden, der schon so früh seine eigene Mutter verloren hat."

Der Insiderin zufolge sei Ragland "wie die Queen": "Sie beschwert sich nie und erklärt sich nie", sei "entspannt" und "cool", habe aber "einen stählernen Kern". "Wer sie unterschätzt, tut das auf eigene Gefahr", sagte die nicht näher benannte Quelle. Vor allem sei der 63-Jährigen ihre Privatsphäre sehr wichtig. Und so gibt es nur wenige Fotos von ihr. Die letzten offiziellen Bilder mit ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn entstanden im September 2018, als die drei zusammen einen Termin in London wahrnahmen. Im Kreise der königlichen Familie war Ragland außerdem auf dem Tauffoto von Baby Archie im Juli 2019 zu sehen.

Doria Ragland und Thomas Markle waren von 1979 bis 1987 verheiratet. 1981 kam Rachel Meghan Markle zur Welt. Nach der Scheidung kam es zum Streit um das Sorgerecht für die einzige Tochter, den die Mutter gewann.