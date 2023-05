Im vergangenen Jahr stirbt Schauspieler Ray Liotta überraschend im Alter von nur 67 Jahren. Lange ist die Todesursache unklar. Nun aber geben seine Ärzte bekannt, unter welchen Umständen es zu seinem plötzlichen Ableben kommen konnte.

Fast ein Jahr ist es her, dass "Goodfellas"-Schauspieler Ray Liotta tot in einem Hotelzimmer in der Dominikanischen Republik aufgefunden wird. Die genauen Umstände seines Todes beziehungsweise die Todesursache blieb lange unklar. Wie jetzt das US-Promiportal "TMZ" berichtet, konnten die Ärzte nun Licht ins Dunkel bringen.

Demnach soll der 67-Jährige aufgrund von Lungenproblemen und wegen akuten Herzversagens verstorben sein. Zudem sollen seine Arterien stark verdickt gewesen sein. Liotta erlag seinen gesundheitlichen Problemen dem Bericht zufolge wohl im Schlaf.

Jahrzehnte lange Karriere

Sein TV-Debüt hatte Ray Liotta 1978 mit der Serie "Another World". Einen Namen machte er sich wenige Jahre später mit dem Film "Gefährliche Freundin" von Jonathan Demme und mit der Rolle des Shoeless Joe Jackson in "Feld der Träume" an der Seite von Kevin Costner. Bekannt wurde er durch die Hauptrolle in Martin Scorseses Mafia-Epos "Goodfellas" (1990). Mit Brad Pitt drehte Liotta den Krimi "Killing Them Softly", mit Ryan Gosling das Drama "The Place Beyond the Pines". Mit "Kingsman"-Star Taron Egerton stand Liotta kurz vor seinem Tod für die Thriller-Serie "In with the Devil" (im Original: "Black Bird") vor der Kamera.

Neun Monate nach seinem Tod wurde Ray Liotta auf Hollywoods "Walk of Fame" geehrt. Als Gastrednerin war neben Kollege Egerton auch die Regisseurin und Schauspielerin Elizabeth Banks eingeladen. Für ihre Thriller-Komödie "Cocaine Bear" hatte Liotta in der Dominikanischen Republik zuletzt vor der Kamera gestanden.