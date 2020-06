Rebel Wilson hat bereits einige Kilos an Körpergewicht verloren, doch das reicht ihr noch lange nicht. In einem Interview spricht die australische Schauspielerin darüber, was das Abnehmen für sie so besonders schwer macht und wie sie es trotzdem schaffen will.

Schauspielerin Rebel Wilson hat sich für dieses Jahr viel vorgenommen. Schon beim Jahreswechsel stand für sie fest, dass 2020 ihr "Jahr der Gesundheit" werden soll. In einem Interview mit einem australischen Radiosender zieht sie nach den ersten sechs Monaten nun ein Resümee und berichtet, wie es bislang gelaufen ist.

Sie gebe ihren Jahren immer ein Thema, erzählt sie bei "Fitzy and Wippa" auf dem Sender Nova 96.6. So sei 2019 ihr "Jahr der Liebe" gewesen, doch das habe nicht so richtig funktioniert. Nun sei also das "Jahr der Gesundheit" dran, und die 40-Jährige gibt unumwunden zu: "Es ist schwierig!" Allerdings sei sie fest entschlossen, die Mission zu erfüllen. Sie wolle dafür hart an sich arbeiten und konzentriert bleiben. Denn während zum Finden der Liebe eine weitere Person nötig wäre, sei für ihre Gesundheit sie ganz allein verantwortlich.

Lernen und wachsen

"Ich arbeite nicht nur auf der physischen Ebene, sondern auch auf der emotionalen", so Wilson, denn sie neige dazu, zu essen, wenn sie gestresst sei. Das sei gerade durch den Lockdown eine große Herausforderung gewesen. "Ich bin eine emotionale Esserin. Also habe ich versucht, daran zu arbeiten, indem ich viele Podcasts zu dem Thema gehört habe, um zu lernen und zu wachsen", erklärt sie und findet, es sei bislang ganz gut gelaufen.

Am Ende der Pandemie sei ihr Körper bestimmt schlank und super definiert, sagt Wilson lachend und sicherlich nicht ganz ernst gemeint. Inzwischen spielt aber auch Sport eine Rolle in ihrem Leben. Auf ihrem Instagram-Account kann man sie immer mal wieder mit ihrem Personal Trainer und bei Solo-Sporteinheiten sehen.

Dort verriet sie auch, dass ihr Zielgewicht bei 75 Kilogramm liege. Auch wenn sie auf ihre Ziele zukriechen müsse, mache sie weiter, denn es werde sich lohnen, schrieb sie. "Ich versuche jeden Tag, mir ein bisschen mehr Mühe zu geben." Einige Tage seien frustrierend, sie habe nicht selten Lust, alles hinzuschmeißen, weil kein Fortschritt zu erkennen sei, teilte sie ihren Followern offen und ehrlich mit. Mit dem Kampf gegen den inneren Schweinehund ist sie offenbar nicht allein, wie die zahlreichen Kommentare und Mutzusprechungen zu ihren Posts zeigen.