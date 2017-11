Unterhaltung

Vulgär und geschmacklos?: Rechtsstreit um "Fack ju Göhte"

Wer einen erfolgreichen Film macht, kann mit Merchandise-Artikeln nochmal ordentlich Extrakohle scheffeln. Doch den Machern von "Fack ju Göhte" kommt ein Amt in die Quere. Jetzt beschäftigt die Sache den Europäischen Gerichtshof.

Der Humor in der Komödien-Erfolgsreihe "Fack ju Göhte" kann durchaus als krude und vulgär bezeichnet werden. Doch was im Kino problemlos durchgeht, wird andernorts zur Streitsache. Als Marke schützen lässt sich "Fack ju Göhte" so einfach nicht.

Um zu verhindern, dass andere Parteien neben Constantin Film mit Merchandising-Artikeln ebenfalls Geld scheffeln, wollte sich die Produktionsfirma bereits vor rund zwei Jahren den entsprechenden Namenszug beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) sichern, wie unter anderem die "Welt" berichtet.

Der Antrag sei damals aber abgelehnt worden, weil unter anderem Marken ausgeschlossen seien, "die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen", wie es in einer Verordnung heiße. Das tue der Titel der Filmreihe mit Elyas M'Barek und Jella Haase in den Hauptrollen nun einmal.

In der Begründung für die Ablehnung habe es demnach im Detail geheißen, dass der Name eine "nicht nur geschmacklose, sondern auch anstößige und vulgäre Beleidigung" enthalte, welche einen "hoch angesehenen Schriftsteller posthum in herabwürdigender und vulgärer Weise verunglimpft".

Goethe beleidigt?

Constantin Film habe laut dem Bericht damals Beschwerde eingereicht, die allerdings abgelehnt worden sei. Nun müsse der Europäische Gerichtshof darüber entscheiden. Laut "Welt" habe dieser sich rund eineinhalb Stunden lang die beiden Seiten angehört, ein Termin für eine Verkündung des Urteils stehe aber noch nicht fest.

Die Richter hätten demnach angekündigt, sich noch einmal intensiv mit den drei Filmen auseinanderzusetzen. Sie hätten nun zu klären, was der Titel mit Sex zu tun habe, ob es einen Unterschied zwischen "Fuck you" und dem stilisierten "Fack ju" gebe und ob es sich tatsächlich um eine Beleidigung Johann Wolfgang von Goethes (1749-1832) handle.

Drei Ausgänge seien denkbar, wie es weiter heißt: Das Verbot der Eintragung könne bestätigt werden, die Eintragung könne befohlen werden oder es könne eine weitere Prüfung angeordnet werden.

Mit "Fack ju Göhte 3" ist Ende Oktober der offiziell letzte Teil der erfolgreichen Filmreihe in den deutschen Kinos angelaufen. Der Streifen hat laut Constantin bereits 5,3 Millionen Zuschauer angelockt und ist somit der meistgesehene Film des Jahres.

Quelle: n-tv.de