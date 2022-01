Anouschka platzt der Kragen ob der Camp-Regeln, Tara verliert ihren Biss und "Männer müssen jagen." Tag 6 im Dschungel fühlt sich ein bisschen so an wie der Morgen nach einer durchzechten Nacht irgendwo im Nirgendwo.

Sacht'ma, Ihr da vom RTL-Dschungelcamp: Was seid Ihr bitteschön für "ein scheiß Verein"? Was zieht Ihr da für "eine miese Show ab"? Schämt Ihr Euch nicht, einfach mitzukriegen, dass Anouschka Renzi bei der Rückgabe der Luxusartikel geschummelt, und statt sechs Ohrenstöpsel nur vier abgegeben hat? Anouschka spuckt Gift und Galle.

An Tag 6 im Camp herrscht Katerstimmung, vor allem ob der geahndeten Regelverstöße, ganze 85 an der Zahl. Manche haben tagsüber gepennt, manche haben bei der Morgentoilette ihr Mikrofon abgelegt und wieder andere verstoßen mit ihrem miesepetrigen Gesichtsausdruck gegen alle Regeln der Kunst.

Ja, das kann man nun wirklich nicht wissen, dass eine Show, bei der einem 24/7 dutzende Kameras gefühlt bis in den Hintern filmen, registriert, wenn man versucht, von den als Strafe eingeforderten Luxusartikeln etwas heimlich zurückzuhalten. Tina fragt Grumpy-Renzi, ob sie auch tatsächlich alle Stöpsel abgegeben habe. Aber aufgrund des Schlafmangels wittert die Rammdösige hinter dieser fürsorglichen Frage pure Berechnung. "Die fragt mich doch nicht extra, diese dumme *****", schimpft sie in einer Tour und glaubt nicht, ihre Schauspiel-Kollegin könne so empathisch sein und sich ehrlich für ihre Belange interessieren.

Tina vor "ganz Deutschland denunziert"

Das sei nur eine Show, wie alles in dieser Show eben Show sei, "jede Nettigkeit, jedes Gefühl gespielt". Die 57-Jährige ist sehr weinerlich, das Nervenkostüm scheint kurz vorm Reißen, und als sie so aus der Haut fährt und Tina vor "ganz Deutschland denunziert", da denkt man sich: Diese Frau schiebt vielleicht gar keinen Film und ist zu etepetete für den Dschungel, diese Frau steckt womöglich mitten in einer Sinnkrise.

Die Larmoyante bittet zwar um Entschuldigung. Diese wird aber nicht angenommen, denn wer die Tina "vor ganz Deutschland" der Petzerei bezichtigt, der kriegt auch in Südafrika keinen Fuß mehr in Tinas Tür. Okay, auch gut, Anouschka muss jetzt sowieso "auf Toilette". Aber lustig, wie sich die Renzi ob der Gossensprache ihrer Mitcamper echauffiert und dann selbst sagt, dass sich alle f***** sollen.

Das kann sich wohlmöglich auch der Zahnarzt, der Tara die Kauleiste veredelt hat. An Tag 6 verliert der österreichische Weltstar buchstäblich seinen Biss. Einer der extrem weißen Veneers ist Tara verlustig gegangen. Frage: Erinnert sich noch jemand daran, wie oft sich über "Naddels" weiße Zähne lustig gemacht wurde? Ist es nicht Wahnsinn, dass so viele Leute mit Anfang/Mitte Zwanzig ihre echten, oft kerngesunden Zähne freiwillig bis auf die Stummel abschleifen lassen, um darüber ein paar unechte zu stülpen?

Es gibt bei Instagram zuhauf Seiten, wo man sich diese niedliche Prozedur anschauen kann. Wenn man Glück hat, bekommt man eine Kooperation und darf Werbung für diese bekloppten Zahnschienen machen, die scheinbar nicht nur die falschen Pfeffis bleichen, sondern auch große Teile des Stammhirns. Zum Glück gibt es im Dschungel Zahnärzte! Wäre ja schlimm, wenn Tara sich jetzt nicht mehr bei Filip anbiedern könnte!

"Männer müssen jagen"

Die kurzfristig Zahnlose spricht von früheren Beziehungen und ihrer Vorstellung von Liebe und einerseits klingt das alles ganz nett und romantisch, aber andererseits hat man auch ständig Glenn Close aus "Eine verhängnisvolle Affäre" vor Augen, der nach einem Liebesentzug alle Sicherungen durchknallen. Vielleicht sollte Tara den guten Rat von Jasmin befolgen und Filip nicht so einengen, denn: "Männer müssen jagen."

Schlechte Stimmung auch an der "Brücke am Fluss". Eric steht nicht mehr so fest und berichtet von der Entfremdung zu seiner Mutter. Etliche Jahre hätten die beiden nun keinen Kontakt mehr und naja, er würde gern ein Signal an sie senden, vielleicht hört sie es ja. Da fragt man sich doch, wieso er dafür erst nach Südafrika reisen muss und ihr nicht einfach von zuhause aus eine Nachricht schickt. Plötzlich aber packt er ein Thema auf den Tisch, für das mindestens eine Triggerwarnung ausgesprochen gehört. Man kommt gar nicht richtig mit, es geht um seine Frau und um Missbrauch, aber dann ist er doch wieder ganz happy mit der Mutti.

Und was war sonst so los an Tag 6?

Nicht sonderlich viel. Und das ist gar nicht schlimm, man kann ja nicht 15 Tage am Stück nur Hully Gully machen. Linda und Tara spielen in der Dschungelprüfung "Schrotto-Lotto". Dafür sitzen sie in einer sich drehenden Kugel und bekommen Fragen gestellt, die sie beantworten müssen, während sie von oben mit dem üblichen stinkenden Plunder überschüttet werden. Sie ergattern drei Sterne, Tara erhält daraufhin ein Glas Schampus und leert es so schnell wie Linda ihr Konto mit den Sympathiepunkten.

Was vom Tage übrigbleibt: Tina Ruland war dreimal nackt im Playboy.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!": Daniel Hartwich und Sonja Zietlow führen wie gewohnt durch die Sendung, bis sich am 5. Februar entscheidet, wer Dschungelkönig oder Dschungelkönigin wird. Am 6. Februar findet das "Große Wiedersehen" aller Dschungel-Stars statt. Die Show ist auch auf RTL+ abrufbar.