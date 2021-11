Rezo hat Corona - und Botschaft an die Fans

"War noch nie so krank"

Obwohl er geimpft ist, hat ihn das Virus voll erwischt: Youtuber Rezo wendet sich auf Instagram an seine Fans und spricht darüber, wie es ihm seit seiner Corona-Diagnose ergeht. Zwar fühlt sich der 29-Jährige mittlerweile schon wieder etwas besser, doch zwischenzeitlich sah das offenbar ganz anders aus.

Youtuber und Influencer Rezo hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das hat er in einer Instagram-Story bekannt gegeben. Demnach gehe es ihm "eigentlich wieder ein ganzes Stück besser" und seine Fans sollen sich "keine Sorgen" machen.

Er hofft, dass er die Infektion in ein bis zwei Tagen überstanden hat. Er müsse sich aber noch ein wenig schonen. Dennoch scheint ihn seine Covid-19-Erkrankung mitgenommen zu haben. "Trotzdem: Ich war in meinem erwachsenen Leben noch nie so krank und bin froh, dass ich geimpft bin", meint Rezo, und weiter: "Sonst hätte mich das wahrscheinlich anders weggekickt."

Rezo ist einer der erfolgreichsten Youtuber Deutschlands. Auf der Videoplattform und anderen Social-Media-Kanälen folgen dem 29-Jährigen Millionen. Seine Videos mit Titeln wie "Zerstörung der CDU", in denen er sich an der Politik der Union abarbeitet, machten Rezo auch über Youtube hinaus deutschlandweit bekannt.