Unterhaltung

Mit fast 70: Richard Gere soll nochmal Vater werden

Seine "Pretty Woman" heißt Alejandra Silva und ist gerade mal 35 Jahre jung. Mit ihr soll Schauspieler und Frauenschwarm Richard Gere, der demnächst seinen 69. Geburtstag feiert, noch einmal Vater werden. Das Patchwork-Glück des Paares wäre damit vollkommen.

Richard Gere wird angeblich ein weiteres Mal Vater. Das berichtet die spanische Zeitung "ABC". Demnach erwartet der 68-Jährige sein erstes gemeinsames Kind mit seiner 35-jährigen Frau Alejandra Silva. Die beiden hatten im April geheiratet, zuvor waren sie bereits vier Jahre lang ein Paar.

Ob das Baby in Silvas Heimat Spanien oder in den USA geboren wird, wo das Paar die meiste Zeit verbringt, stehe noch nicht fest, schreibt die Zeitung weiter. Eine offizielle Bestätigung des Babygerüchts gab es zunächst nicht.

Zum dritten Mal verheiratet

Sowohl Richard Gere als auch seine Ehefrau haben bereits je ein Kind aus einer vorherigen Beziehung. Der Schauspieler hat einen 18-jährigen Sohn aus seiner zweiten Ehe mit Carey Lowell, Silva einen fünfjährigen Jungen aus ihrer ersten Ehe mit Govind Friedland.

Gere, der am 31. August seinen 69. Geburtstag feiert, war zudem bereits mit Supermodel Cindy Crawford verheiratet. Die Ehe hielt von 1991 bis 1995. Mit Lowell trat er dann 2002 vor den Traualtar. Im September 2013 trennte sich das Paar, die Scheidung war im Oktober 2016 abgeschlossen.

Rolle in TV-Serie

Gere gilt bis heute als Frauenschwarm. Zu diesem Image dürfte nicht zuletzt seine Rolle als Finanzinvestor Edward Lewis in der Romantik-Komödie "Pretty Woman" an der Seite von Julia Roberts 1990 beigetragen haben. In den 1990er Jahren wurde Gere vom "People"-Magazin zwei Mal zum "Sexiest Man Alive" gekürt.

Im Kino sah man Gere zuletzt im Politthriller "Norman", in dem kammerspielartig inszenierten Streifen "The Dinner" sowie im Drama "Three Christs". Demnächst wird er zum ersten Mal in seiner Karriere eine Hauptrolle im Fernsehen übernehmen: So wirkt er in der von der BBC produzierten Serie "MotherFatherSon" mit.

Quelle: n-tv.de