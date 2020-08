Im Jahr 2015 erscheint Rihanna mit einer gelben Designerrobe auf dem roten Teppich der Met Gala. Das Outfit löst Begeisterungsstürme aus, allerdings nicht bei der Musikerin selbst. Wie sie jetzt verrät, hat sie sich für das Kleid damals geschämt.

Rihannas Auftritt bei der Met Gala in New York im Jahr 2015 sorgte für Furore. Immerhin wurde sie seinerzeit für ihre quietschgelbe Designerrobe von allen Seiten gelobt. Einige Magazine kürten das Kleid sogar zum besten Look des Abends. Die Musikerin selbst sah das schon damals offenbar ganz anders.

Wie die 32-Jährige jetzt in einem Interview mit "Access Hollywood" gestand, fühlte sie sich in der Robe mit riesiger Schleppe, die der chinesische Star-Designer Guo Pei eigens für sie angefertigt hatte, nicht besonders wohl. Der dazugehörige goldene Kopfschmuck tat wohl ein Übriges. Rihanna geht nämlich sogar noch weiter und enthüllt, dass sie das Outfit regelrecht gehasst habe.

"Die Leute werden mich auslachen"

"Ich erinnere mich noch genau, dass ich Angst davor hatte, aus dem Auto auszusteigen, nachdem ich an dem roten Teppich vorbeigefahren war und all die anderen schönen Kleider gesehen hatte", schildert Rihanna in dem Gespräch. "Ich dachte nur: 'Oh mein Gott, ich sehe aus wie ein Clown, die Leute werden mich auslachen. Das ist viel zu viel." Etwas, das der Designer sicherlich nicht gerne hört.

Doch blieb Rihanna an jenem Abend natürlich keine andere Wahl, als die Limousine zu verlassen und in dem gelben Kleid über den roten Teppich zu schreiten. Zu ihrer eigenen Überraschung lachte niemand, stattdessen hagelte es Komplimente. Vielleicht auch deshalb hat sie inzwischen keine Angst mehr vor der Farbe. Zumindest ist sie in dieser auch auf einem Bild der September-Ausgabe des US-Magazins "Harper's Bazaar" zu sehen.

Im Heft gibt es dann auch noch Fotos, auf denen die Sängerin deutlich weniger trägt. Das Shooting befasst sich mit dem Thema Corona-Quarantäne und zeigt Rihanna in häuslicher Umgebung. Mal bringt sie knapp bekleidet den Müll raus, ein anderes Mal wechselt sie in High Heels eine Glühbirne. Auf den meisten Bildern trägt sie dabei Klamotten ihres eigenen Labels "Fenty" und der Bade- und Unterwäschenmarke "Savage X Fenty".