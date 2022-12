Seitdem Rihanna im Mai ihr erstes Kind zur Welt brachte, warteten Fans gespannt auf Fotos von dem Kleinen - nun bekommen sie sogar ein ganzes Video. Und das ist purer Zucker. Der Kleine flirtet nicht nur mit seiner Mama, sondern interessiert sich auch stark für ihr Handy.

Ein vorweihnachtliches Geschenk für alle Fans von Rihanna: Die Popsängerin hat ihren kleinen Sohn in einem süßen TikTok-Video gezeigt. Der Clip markiert zugleich ihr TikTok-Debüt. Medienberichten zufolge ist die 34-Jährige am 13. Mai zum ersten Mal Mutter geworden. Vater des Kleinen ist der Rapper A$AP Rocky.

Das Video mit dem Titel "Hacked" (zu deutsch: "Gehackt") zeigt den Kleinen im Kindersitz, wie er seine Mutter anlächelt. Rihanna ist im Hintergrund zu hören ist und nimmt ihn auf. "Versuchst du, Mamas Handy zu bekommen", fragt sie ihren kleinen Sohn, dessen Name noch nicht bekannt ist. Der qietscht fleißg, versucht sich das Handy in den Mund zu stecken und schaut anschließend mit einem langen Gähnen aus dem Autofenster.

Rihanna und ihr Lebensgefährte hatten ihr erstes gemeinsames Kind bisher aus der Öffentlichkeit herausgehalten. "Er ist lustig, er ist glücklich - und er ist dick", verriet sie in einem "People"-Interview vom Oktober lediglich lachend über den Nachwuchs. "Er ist fantastisch. Es ist gerade in einer richtigen Kuschelphase", sagte sie am Set ihrer Savage X Fenty Vol. 4 Show in Los Angeles.

TikTok-Debüt geglückt

Auf Tiktok hat das Video sogleich für Begeisterung gesorgt. Über 3,4 Millionen Likes gab es dafür innerhalb von lediglich 20 Stunden. In knapp 60.000 Kommentaren äußerten sich die Fans völlig verzückt von dem kleinen Jungen. "Er ist einfach bezaubernd", schreibt ein Nutzer. "RiRi versetzt uns ins Babyfieber", kommentierte ein anderer - von tausenden Herzchen-Emojis ganz zu schweigen.

Seitdem Rihanna Ende Januar ihre Schwangerschaft verkündet hatte, warteten die Fans gespannt auf den Nachwuchs. Die Wartezeit versüßte ihnen die Sängerin mit sexy Neuinterpretationen der klassischen Umstandsmode. Statt ihre Babykugel zu verstecken, setzte sie diese mit bauchfreien Tops und transparenten Stoffen bewusst in Szene. Das kam an bei den Fans.