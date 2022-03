Rihanna zeigt in Paris ihren Babybauch

Im Négligée zur Fashion Show Rihanna zeigt in Paris ihren Babybauch

Trotz frostiger Temperaturen zeigt Rihanna bei der Fashion Week in Paris viel Haut und ihren Babybauch. Nur in Dessous gekleidet erscheint sie zur Dior-Show und zieht so alle Blicke auf sich.

Die schwangere Sängerin Rihanna überraschte im bitterkalten Paris mit einem besonders freizügigen Outfit. Zur Dior-Show im Rahmen der Paris Fashion Week erschien sie in einem schwarzen BH mit passendem Schlüpfer, darüber trug sie ein schwarzes Babydoll-Nachthemd aus durchsichtiger Spitze.

Dazu kombinierte die auf Barbados geborene Grammy-Preisträgerin kniehohe Stiefel und einen schwarzen Mantel, den sie über die Schultern rutschen ließ. Zusätzlichen Glanz verlieh sie ihrem Look mit extravagantem Schmuck: Ohrringe, Halsketten und Ringe reflektierten das Sonnenlicht, als sie zur Modenschau schritt.

Gekonnt in Szene gesetzt

Rihannas atemberaubender Dessous-Auftritt setzte nicht zuletzt auch ihren Babybauch gekonnt in Szene. Dass sie und ihr Partner, US-Rapper A$AP Rocky, das erste gemeinsam Kind erwarten, hatte das Musikerpaar Ende Januar bestätigt. Seinerzeit tauchten Paparazzi-Fotos der beiden auf, auf denen erstmals die Babykugel der 33-Jährigen zu sehen war.

Im Mai 2021 hatten Rihanna und Rakim Athelaston Mayers, wie A$AP Rocky bürgerlich heißt, öffentlich gemacht. Damals sagte der ebenfalls 33-Jährige in einem Interview mit der "GQ", Rihanna sei "die Liebe meines Lebens". Sie sei "die Richtige" für ihn. Bei der Met Gala Mitte September 2021 in New York waren die zwei schließlich erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich zu sehen.