Was macht eigentlich Rihanna? Das fragen sich viele, nachdem ihre letzte Album-Veröffentlichung schon sechs Jahre zurück liegt. Klar ist, sie kümmert sich intensiv um ihr Dessous-Label "Savage X Fenty". Doch bald wird sie wohl auch noch andere Aufgaben haben. Sie ist erstmals schwanger.

Es ist nicht nur ein Gerücht, sondern angesichts dieser Schnappschüsse eindeutig: Rihanna erwartet ihr erstes Kind.

Zahlreiche Paparazzi-Fotos, die unter anderem dem "People"-Magazin vorliegen, zeigen die 33-Jährige gemeinsam mit ihrem Partner A$AP Rocky bei einem Spaziergang in New York City. Rihanna trägt eine zerrissene Jeans und einen neonpinken Daunenmantel, den sie lediglich am Dekolleté zugeknöpft hat. Selbstbewusst gibt sie dabei den Blick auf ihren bereits deutlich zu erkennenden Babybauch frei.

Die Sängerin und der Rapper halten Händchen und blicken sich strahlend in die Augen. Die beiden hatten ihre Beziehung im Mai 2021 öffentlich gemacht. Damals sagte der ebenfalls 33-Jährige in einem Interview mit dem Magazin "GQ", Rihanna sei "die Liebe meines Lebens". Er sei überzeugt, sie sei "die Richtige" für ihn, so Rakim Mayers, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt. Bei der Met Gala Mitte September 2021 in New York gaben Rihanna und A$AP Rocky schließlich ihr gemeinsames Red-Carpet-Debüt.

Sie will drei bis vier Kinder

Rihanna hatte bereits im März 2020 im Interview mit der britischen "Vogue" erklärt, dass sie in den nächsten Jahren Kinder haben wolle - im Notfall auch ohne Vater an ihrer Seite. Dabei wurde sie auch konkret: Drei bis vier Sprösslinge sollten es werden.

Die in Barbados als Robyn Rihanna Fenty geborene Sängerin legte ab 2005 eine Bilderbuch-Karriere hin und wurde zu einem der weltweit erfolgreichsten Popstars. Anfang 2016 veröffentlichte Rihanna ihr bis dato letztes Studioalbum namens "Anti".

Seither hat sie sich musikalisch kaum noch betätigt. Stattdessen konzentriert sie sich seit mehreren Jahren auf das von ihr gegründete Kosmetiklabel "Fenty". Ihr Augenmerk richtet sie insbesondere auf ihre Dessous-Linie "Savage X Fenty", für die sie auch selbst immer wieder als Model agiert. Vielleicht jetzt auch mit Babybauch? Schon in der Vergangenheit ließ Rihanna auch schwangere Frauen in der Unterwäsche ihres Labels posieren.