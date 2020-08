Rita Ora räkelt sich am Mittelmeer

Es ist Sommer, und trotz Corona zieht es vor allem Stadtmenschen ans Meer. Da macht auch Sängerin Rita Ora keine Ausnahme. Nach einem Trip nach Formentera weilt sie nun auf Korfu. Mit einigen Schnappschüssen lässt sie ihre Fans an der sexy Auszeit teilhaben.

Sicherlich hätte Rita Ora dieser Tage im Musikstudio oder auf irgendeiner Bühne gestanden. Doch wie allen anderen Künstlern der Branche machte auch ihr Corona einen dicken Strich durch die Rechnung. Die 29-Jährige nutzt die unfreiwillige Jobpause aber bestens und hat sich nun - nach einem Trip auf die Baleareninsel Formentera - auf ein griechisches Eiland verzogen.

Korfu ist der aktuelle Aufenthaltsort der eigentlich in London lebenden Sängerin. Dort genießt sie die Sonne und das Meer unübersehbar in vollen Zügen. Drei Fotos hat sie auf ihrem Instagram-Account hochgeladen, und auf jedem einzelnen präsentiert sie sich leicht bekleidet und in aufreizender Pose.

Entspannung am Infinity-Pool

Los geht es mit einem Oben-Ohne-Foto aus dem Infinity-Pool. Die Arme hat Ora vor der nackten Brust verschränkt, aus ihrem Mund speit sie Wasser. Das zweite Bild zeigt sie im kompletten Bikini. Sie liegt auf dem Rücken am Rande des Beckens, hinter ihr das offene Meer. Das letzte Foto gewährt dann erstmal einen Blick auf die Oberseite eines riesigen Strohhuts, den sie trägt. Dahinter erheben sich ihre schlanken Beine in die Luft. Im Text zu dem Post bedankt sie sich bei allen, die ihren Urlaub zu einem besonderen Erlebnis gemacht haben.

Es ist nicht die erste Bilderserie von Korfu, der Insel im Ionischen Meer. Schon vor zwei Tagen weilte Ora im weißen Bikini in Poolnähe, freute sich über die Chance, trotz Corona mit Familie und Freunden eine so gute Zeit verleben zu können. Dabei machte sie dann gleich noch ein bisschen Werbung für das Label, von dem wohl der Bikini stammt und das ihr diese Reise vermutlich ermöglichte.

Während die Öffentlichkeit von ihrem Aufenthalt auf Formentera samt Freund Romain Gavras übrigens dank diverser Paparazzi-Fotos erfuhr, hat die Musikerin dieses Mal den Ort ihres Urlaubs einfach selbst verlinkt. Ob der Video-Regisseur auch dieses Mal dabei ist, ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich.