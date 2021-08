Im August vor elf Jahren geben sich Robbie Wiliams und Ayda Field das Jawort. Inzwischen hat das Paar vier Kinder und ist offenbar verliebt wie am ersten Tag. Das beweisen die zwei jetzt mit einer Tanzeinlage anlässlich ihres elften Hochzeitstags.

Der britische Sänger Robbie Williams und seine Ehefrau, US-Schauspielerin Ayda Field, gaben sich im August 2010 das Jawort. Zur Feier ihres elften Hochzeitstages postete die 42-Jährige auf Instagram ein Video aus dem Urlaub, auf dem die beiden bei einem verrückten Tanz zu einem David-Guetta-Remix von "Love Tonight" zu sehen sind. Beide tragen Freizeitkleidung, sie verzichtet auf Make-up und zeigt sich mit lockerer Wallemähne.

Den Clip kommentiert sie mit liebevollen Zeilen an ihren fünf Jahre älteren Mann: "Am 7. August 2010 haben wir uns das Jawort gegeben... und elf Jahre später habe ich immer noch die beste Zeit mit meinem besten Kumpel... in Liebe, in Harmonie und im Takt. Alles Gute zum Jahrestag, Boozy."

Robbie Williams und Ayda Field sind seit 15 Jahren ein Paar. Gemeinsam haben sie inzwischen vier Kinder: die achtjährige Theodora, den sechs Jahre alten Charlton, die zweijährige Colette und den einjährigen Beau.