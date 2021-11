Sie verbindet viel miteinander. Beide bringen ihr erstes Album 1969 heraus. Beide werden in den 70er-Jahren zu Stars. Und beide sind lange gute Freunde. Doch heute reden Rod Stewart und Elton John kein Sterbenswort mehr miteinander. Der etwas Ältere von beiden erklärt nun, weshalb das so ist.

Rod Stewart spricht nach eigenen Angaben nicht mehr mit seinem Landsmann Elton John. Vor einigen Jahren hatten sich die beiden gegenseitig öffentlich vorgeworfen, bei ihren Auftritten nur noch auf Geld aus zu sein. Das scheint zwar vorüber, doch nun herrscht stattdessen Funkstille, wie Stewart der Nachrichtenagentur PA sagte.

Die beiden britischen Superstars waren sich trotz einer gewissen Rivalität einst jahrzehntelang freundschaftlich verbunden. Jetzt aber habe er nicht einmal mehr die Telefonnummer von Elton John, sagt Stewart. "Ich glaube, wir verehren uns noch immer gegenseitig, aber wir haben uns auseinandergelebt, wie es Liebende manchmal tun."

Teilweise liege das auch daran, dass John das Trinken aufgegeben habe, meint Stewart. "Das war beinahe wie eine Verbindung damals." Er nehme weiterhin gerne abends seinen Drink zu sich, während John trocken bleibe, so der Musiker weiter.

Zusammenarbeit eher unwahrscheinlich

Die Chancen für eine weitere Zusammenarbeit mit Elton John schätzt Rod Stewart dementsprechend ebenfalls als sehr gering ein. Eher werde Schottland Fußball-Weltmeister, so der Sänger, der kürzlich sein neues Album "The Tears Of Hercules" herausgebracht hat, während John mit anderen Künstlern auf seinem neuen Longplayer "The Lockdown Sessions" kooperierte.

Der heute 76 Jahre alte Stewart wurde 1945 in London geboren. Der 74-jährige Elton John kam rund zwei Jahre später in einem Vorort der englischen Hauptstadt zur Welt. Den Weg zur Musik fanden beide Sänger in den 60er-Jahren. Stewart veröffentlichte 1969 sein Debütalbum "An Old Raincoat Won’t Ever Let You Down". Im selben Jahr legte auch John mit "Empty Sky" sein erstes Werk vor.

Beide stiegen in den 70er-Jahren zu Weltstars auf. Stewart mit Songs wie "Sailing" oder "Da Ya Think I’m Sexy?", John mit Liedern wie "Crocodile Rock" oder "Don't Go Breaking My Heart". 2005 nahmen die beiden das Duett "Makin' Whoopee" auf. Auch Elton Johns Song "Sad Songs (Say So Much)" sangen sie bereits gemeinsam auf der Bühne. Derartige Aktionen dürften nun aber wohl ein für alle Mal der Vergangenheit angehören.