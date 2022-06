Am 1. Juni eröffnen die Rolling Stones ihre "Sixty"-Tournee durch Europa mit einem Konzert in Madrid. Am Montagabend wollen die Briten ihre Fans in Amsterdam unterhalten, die bekommen jedoch zwei Stunden vor Beginn eine Hiobsbotschaft: Sänger Mick Jagger ist mit dem Coronavirus infiziert.

Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Band habe deshalb ihr für Montagabend in Amsterdam geplantes Konzert in letzter Minute absagen müssen, erklärte Jagger am Montagabend um 18.36 Uhr auf Twitter. Der Sänger habe den Saal soeben krank verlassen, ergänzte der Veranstalter. Um 20.45 Uhr sollte die britische Rockband die Bühne in der Johan-Cruijff-Arena in Amsterdam betreten.

"Wir werden so schnell wie möglich ein neues Datum festlegen", versicherte der 78-Jährige. "Die Sicherheit des Publikums, der Musiker sowie der gesamten Teams haben höchste Priorität", schrieb er weiter. "Vielen Dank für eure Geduld und euer Verständnis." Die Tickets behalten nach Angaben des Konzertveranstalters ihre Gültigkeit für das neue Datum.

Tournee zum 60-jährigen Bestehen der Band

Die britische Band hatte ihre "Sixty"-Tournee durch Europa am 1. Juni mit einem Konzert in Madrid eröffnet. Mit der Tour feiert die Band ihr 60-jähriges Bestehen. Auf dem Programm stehen 14 Auftritte in zehn Ländern, darunter Städte wie Mailand, London, Brüssel und Liverpool. Ob diese Konzerte wie geplant stattfinden können, ist derzeit noch nicht klar. Der nächste Auftritt ist für in Bern geplant. In der kommenden Woche wollten die Rolling Stones in Mailand auftreten, am Monatsende in London.

Jagger, der gegen Covid geimpft ist, stellte im April 2021 einen neuen Song vor - "Easy Sleazy" -, den er während des Lockdowns zu Hause aufgenommen hatte. Im selben Monat gab die Band ihren Klassiker "You Can't Always Get What You Want" aus dem Jahr 1969 in einem virtuellen Auftritt zum Besten.