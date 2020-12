Im Dezember letzten Jahres ist die Welt noch eine andere, Covid-19 so gut wie unbekannt. Wie die Schauspielerin Rosie Perez nun erklärt, steckt sie sich zu dieser Zeit in Bangkok mit dem Coronavirus an. Sie muss auf die Intensivstation, dort haben die Ärzte eine Vorahnung.

Die Hollywood-Schauspielerin Rosie Perez, bekannt aus "Weiße Jungs bringen's nicht", war bereits zu einem Zeitpunkt an Covid-19 erkrankt, zu dem das Virus und die damit einhergehende Erkrankung noch keine Namen hatten. Das hat die 56-Jährige nun im Gespräch mit "Entertainment Tonight" erklärt. Perez drehte damals zusammen mit "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco für die Serie "The Flight Attendant" in Thailand. Sie sei "ernsthaft krank" gewesen, weswegen ein Arzt ans Set kommen musste.

Kuoco habe sich damals noch neben sie ins Bett gelegt, um Perez aufzumuntern - und sogar ein Bild davon bei Instagram gepostet. Niemand habe damals gewusst, was tatsächlich los sei. Der Arzt habe sie sofort in ein Krankenhaus in Bangkok einweisen lassen und als sie dort angekommen sei, sei "alles wie im Film" gewesen. Perez sei in Quarantäne gesteckt worden und der leitende Arzt der Intensivstation habe ihr erklärt: "Sie haben diese neuartige Atemwegsinfektion, die aus dem Osten hierherkommt."

"Lass mich nicht in Bangkok sterben"

Viele Touristen seien demnach damals bereits krank geworden und auch Todesfälle habe es schon gegeben. Als Perez auf die Intensivstation gebracht wurde, habe sie ihrem Manager noch gesagt: "Lass mich nicht in Bangkok sterben. Bitte ruf meinen Ehemann an." Zu diesem Zeitpunkt habe noch keiner einen Namen für das Virus und Covid-19 gehabt, wie Mediziner ihr damals erklärten.

Sie könne sich zudem daran erinnern, dass man ihr gesagt habe: "Wo auch immer Sie hingehen, wen auch immer Sie treffen, nehmen Sie niemals ihre Maske ab. Diese ist zu ihrem Schutz und zu unserem Schutz." Im Januar habe sie dann von der US-Seuchenschutzbehörde CDC erfahren, dass sie sich tatsächlich mit dem Coronavirus angesteckt hatte.

Ende Dezember 2019 wurde die Weltgesundheitsorganisation über Fälle einer Lungenentzündung mit unbekannter Ursache in China informiert. Wenige Tage später identifizierten die Behörden erstmals ein neuartiges Coronavirus als Ursache. Studien weisen jedoch darauf hin, dass das Virus sich womöglich schon Wochen vorher ausgebreitet hat.