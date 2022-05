Der kleine Archie wird drei Jahre alt. Seine Urgroßmutter, sein Großvater und sein Onkel gratulieren ihm zum Geburtstag - doch neue Bilder sind nicht zu sehen. Der Abstand zu Prinz Harry und Herzogin Meghan könnte nicht deutlicher sein.

Die große Distanz zwischen Prinz Harrys Familie und seiner königlichen Verwandtschaft in Großbritannien wurde selten deutlicher. Anlässlich des dritten Geburtstags seines Sohnes Archie gratulierten zwar sowohl Großmutter Queen Elizabeth II. als auch sein Vater Prinz Charles und sein Bruder Prinz William artig via Instagram-Story, doch die Fotos in den Posts kommen einem allesamt ziemlich bekannt vor.

Die dort mit Glückwünschen versehenen Geburtstagsbilder sind nicht gerade neu. Der Grund liegt auf der Hand: Seit dem Rückzug von Harry und Herzogin Meghan aus der vordersten Reihe der Königsfamilie gab es keine offiziellen Familientreffen mit allen Beteiligten mehr. Und so waren sowohl Thronfolger Charles als auch die Cambridges gezwungen, die identischen Bilder wie bei der letztjährigen Gratulation zu verwenden. Die Queen wich ebenfalls auf einen alten Schnappschuss von einem Treffen mit ihrem Urenkel im Jahr 2019 aus.

Harry und Meghan posteten noch keine Glückwünsche

Archie Harrison Mountbatten-Windsor, immerhin Siebter in der offiziellen Thronfolge, war selbst zuletzt im Herbst 2019 im Vereinigten Königreich, bevor seine Eltern zunächst nach Kanada, später dann in die USA umzogen. Die Sussexes veröffentlichten zunächst keinen Geburtstagsgruß für ihr ältestes Kind. Im vergangenen Jahr posteten sie ein neues Bild ihres Sohnes mit dem Rücken zur Kamera auf ihrer Archewell-Homepage zu dessen Ehrentag.

Nach dem sogenannten "Megxit" haben sich Harry und Meghan lange Zeit komplett aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Doch seit einigen Monaten wendet sich das Blatt: Denn die Familie gibt wieder einige intime Details aus ihrem Alltag preis. Erst neulich teilten Harry und Meghan die ersten Schritte ihrer Tochter Lilibet mit: "Ihr aktuell größtes Ziel ist, mit ihrem Bruder Schritt zu halten - ihren ersten Schritt hat sie erst vor ein paar Tagen gemacht!", sagte Prinz Harry dem US-Magazin "People" und betitelte sich selbst dabei als "stolzen Papa".