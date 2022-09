Schon seit ihrer Teilnahme an "Let's Dance" leidet Michelle an Rückenschmerzen. Mittlerweile sind die Beschwerden der Schlagersängerin so stark, dass die Ärzte ihr untersagen, auf Tour zu gehen. "Es zerreißt mir das Herz", schreibt die 50-Jährige ihren Fans.

Sängerin Michelle hat schweren Herzens ihre Tour abgesagt. Das teilte sie ihren Fans in einem langen Instagram-Post mit. "Es fällt mir nicht leicht, nein, es zerreißt mir das Herz", schreibt die 50-Jährige. Grund für die Absage seien "starke Rückenprobleme", unter denen die Sängerin bereits während ihrer "Let's Dance"-Teilnahme litt. Michelle musste die Tanzshow im Frühjahr deswegen abbrechen. Die Schmerzen seien nun "von Mal zu Mal stärker" geworden.

"Ich habe versucht, es mir nicht anmerken zu lassen, aber ohne zahlreiche Schmerztherapien hätte ich keinen einzigen Auftritt so durchziehen können", gibt Michelle offen zu. "Meine Ärzte haben mir nun mehrstündige Auftritte und Konzerte mit Tanzeinlagen, wie sie natürlich während einer Tournee mehrfach pro Woche geplant waren, strikt untersagt, weshalb wir die Tourvorbereitungen nun abgebrochen haben", erklärt sie weiter.

Für ihre Fans wolle sie auf der Bühne "immer 100 Prozent geben", ein "reduziertes Programm aus gesundheitlichen Gründen" komme für sie "nicht infrage", so Michelle. Zudem sei das "Risiko aktuell viel zu groß, ein drohender Abbruch einer schon gestarteten Tour wäre für alle sehr enttäuschend". Sie bedaure "die Situation zutiefst". Am kommenden Wochenende werde sie ihren vorerst letzten Auftritt geben. Die nächsten Wochen wolle sie dann "voll und ganz der Rehabilitation meines Körpers widmen und alles tun, damit ich um eine Operation herumkomme".

Für einige Fans gibt es auch eine gute Nachricht: Die Termine mehrerer Konzerte konnten ins Jahr 2023 verschoben werden. Im Frühjahr kann man Michelle in folgenden Städten erleben: Stuttgart (4. März), Frankfurt (5. März), Hamburg (6. März), Hannover (8. März), Berlin (9. März), Düsseldorf (10. März), Leipzig (11. März), Dresden (13. März), Köln (31. März) und Bochum (1. April). Die Karten behalten ihre Gültigkeit.

Michelle wäre Ende September auf große Jubiläumstour gegangen. Geplant waren mehr als 20 Konzerte in Deutschland. Die 50-Jährige feiert in diesem Jahr 30 Jahre auf der Bühne.