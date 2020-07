Anfang des Jahres verrät Sängerin Sia in einem Interview, dass sie einen Jungen adoptiert hat. Kurz darauf wird öffentlich, dass es sogar zwei sind. Nun ist einer von ihnen Vater geworden und hat sie zur zweifachen Großmutter gemacht.

Normalerweise hält Sia Privates gerne privat und ist zudem sehr kamerascheu. In einem Interview mit dem Magazin "GQ" aber verriet die Sängerin im Januar, sie sei stolze Mutter eines Adoptivsohnes. Einige Monate später wurde bekannt, dass es sogar noch einen weiteren Jungen gibt, der unter ihrer Obhut steht. Und nun ist sie auch noch Oma geworden.

In einer amerikanischen Radiosendung erklärte die 44-Jährige im Mai, sie habe zwei Adoptivsöhne, beide seien 19 Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt lebten sie bereits seit einem Jahr bei ihr. "Ich liebe sie", schwärmte Sia seinerzeit. Aus einer alleinstehenden Frau war eine glückliche Zweifach-Mutter geworden - ganz ohne Mann an ihrer Seite.

"Sie nennen mich Nana"

Jetzt hat sie gleich noch mehr Grund zur Freude, denn es gab Familienzuwachs. Einer ihrer Adoptivsöhne ist Vater von Zwillingen geworden. Das verriet Sia jetzt im Interview mit "Zane Lowe's Apple Music": "Mein jüngster Sohn hat gerade zwei Babys bekommen. Sie nennen mich Nana. Ich will aber, dass sie mich Lovey nennen wie bei Kris Jenner", erzählte die gebürtige Australierin.

Kürzlich also noch Single, dann Single-Mom und nun auch noch Single-Oma. Das letzte Jahr war privat ein sehr bewegendes für erfolgreiche Musikerin. "Sie haben beide sehr gelitten, und ich konnte ihnen diese Hilfe zukommen lassen", sagt sie über ihre Söhne. "Ich habe die Ressourcen, um ihnen die Hilfe zu geben, die sie wegen ihres frühen Traumas brauchen. Es hat ein Jahr gedauert und wir hatten unsere Höhen und Tiefen, aber wir waren noch nie an einem besseren Ort als heute. Tatsächlich ist es ein Segen für mich. Ich glaube, sie haben mich gerettet, also bin ich im Himmel." Wenn sie die Jungs nicht adoptiert hätte, hätten sie aufgrund ihrer Volljährigkeit das Pflegefamiliensystem verlassen müssen und wären vermutlich auf der Straße gelandet.

Sia ist seit über drei Jahren Single. Von 2014 bis 2016 war sie mit dem Filmproduzenten Erik Anders Lang verheiratet. In dem "GQ"-Interview sprach sie aber zumindest über ihre besondere Beziehung zu Musikerkollege Diplo, mit dem sie eine Freundschaft-Plus verbinde. "Einen Großteil unserer Beziehung verbringen wir mit dem Versuch, keinen Sex zu haben, damit wir unsere berufliche Beziehung nicht ruinieren", erklärte sie.