Ungeschminkt und grau: Salma Hayek gibt sich ganz natürlich

In den 90er-Jahren mutiert die gebürtige Mexikanerin Salma Hayek über Nacht zum Sexsymbol. Der Grund: eine Szene im Film "From Dusk Till Dawn". Heute hat sie kein Problem damit, zu ihrem Alter zu stehen. Das belegt einer ihrer jüngsten Instagram-Posts.

Die Szene ist legendär und machte seinerzeit eine ganze Generation von Männern wuschig: In "From Dusk Till Dawn" entert Salma Hayek als Stripperin mit Schlange um den Hals die Bühne, ehe sie sich Quentin Tarantino in seiner Rolle als Bankräuber Richard Gecko vorknöpft. Hayek schnappt sich eine Flasche Hochprozentiges, steckt ihm ihren Fuß in den Mund und lässt den Schnaps ihr Bein hinunterrinnen.

22 Jahre ist das inzwischen her. Die Rolle machte die damals 29-jährige Hayek über Nacht berühmt und zum Sexsymbol. Es folgten viele weitere Rollen, etwa in "Wild Wild West", "Traffic" oder "Savages".

"Ich liebe dieses Foto"

Mittlerweile ist die im mexikanischen Coatzacoalcos​ geborene Schauspielerin 51 Jahre alt - und scheut sich nicht, zu ihrem Alter und natürlichen Look zu stehen. So postete Hayek nun ein Bild von sich bei Instagram, auf dem sie nicht nur ungeschminkt zu sehen ist, sondern auch mit so manchem grauen Haar. Neben ihr blickt ein Hund freundlich in die Kamera. "Schaut, wer mich geweckt hat", schreibt Hayek dazu.

Bei den Nutzern kommt das unverstellte Foto bestens an. "Du bist so natürlich! Ich liebe dieses Foto", lautet etwa ein Kommentar. "Ich mag berühmte Frauen, die wie echte Menschen aussehen!", erklärt ein anderer Nutzer. Und wieder andere schreiben schlicht: "So schön" oder "So süß".

Im Film sah man Hayek zuletzt in der Netflix-Actionkomödie "Killer's Bodyguard". Schlagzeilen machte sie zudem, als sie sich bei öffentlichen Auftritten als Blondine zeigte - nur eine Perücke, wie sich herausstellte. Zudem schaltete sich Hayek in die MeToo-Debatte um Harvey Weinstein ein. So wirft sie dem Produzenten vor, sie während der Arbeiten am Film "Frida" über das Leben der Malerin Frida Kahlo sexuell belästigt zu haben.

Quelle: n-tv.de