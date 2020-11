Sie müssen schon ein ganz besonderes Verhältnis haben. Und das nicht nur wegen ihrer drei gemeinsamen Kinder. Ausgerechnet in der Show ihres Ex-Mannes Oliver Pocher erklärt Alessandra Meyer-Wölden, dass sie sich nun auch von ihrem zweiten Mann getrennt habe.

Alessandra Meyer-Wölden, Spitzname "Sandy", und Oliver Pocher sind seit über sieben Jahren getrennt. Doch auch nach dem Ende ihrer Liebe, aus der drei Kinder hervorgingen, kommen sie noch ziemlich gut miteinander klar. Anders ist dieser Schritt kaum zu erklären.

Lange ist es her, da waren sie und Oliver Pocher mal ein Paar. (Foto: imago images/Lumma Foto)

So nutzte die 37-Jährige ausgerechnet die RTL-Show ihres Ex-Mannes, "Pocher - gefährlich ehrlich!", um bekannt zu geben, dass sie nun abermals Single sei. Auf die Frage ihres Verflossenen, der gemeinsam mit seiner neuen Frau Amira durch die Sendung führt, ob sie denn derzeit noch glücklich und in festen Händen sei, antwortete Meyer-Wölden: "Es ist tatsächlich so, dass ich mich einvernehmlich getrennt habe und wieder Single bin."

Oliver Pocher reagierte auf das Geständnis zunächst überrascht. Dann allerdings erklärte er, dass er sich keine Sorgen mache, "dass du lange allein bleiben wirst".

Patchwork wie im Bilderbuch

Meyer-Wölden und Pocher waren von 2009 bis 2013 ein Paar. 2010 heirateten sie. Ihre Scheidung wurde 2014 rechtskräftig. Ihre Tochter kam 2010 zur Welt. Zudem wurden sie 2011 Eltern von Zwillingssöhnen.

Nach der Scheidung zog Meyer-Wölden in die USA. Hier heiratete sie 2017 erneut. Aus der Ehe mit einem amerikanischen Geschäftsmann gingen abermals Zwillingsjungen hervor.

Oliver Pocher wiederum ist seit Oktober 2019 mit der gebürtigen Amira Aly verheiratet. Kurz darauf folgte die Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes. Derzeit ist Amira Pocher mit ihrem zweiten Kind schwanger. In dieser Woche begeisterte sie ihre Fans mit einem ästhetischen Schnappschuss ihrer Babykugel.

Aus seiner Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden resultiert auch Oliver Pochers Dauerfehde mit Boris Becker. Der ehemalige Wimbledon-Sieger war 2008 schließlich ebenfalls mit "Sandy" zusammen. Die Verlobung mit ihr wurde jedoch nach nur drei Monaten wieder gelöst.