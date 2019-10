Schon seit vielen Jahren sind Sarah Connor und ihr Manager Florian Fischer ein Paar. Darüber öffentlich gesprochen hat die 39-Jährige bislang aber selten. Jetzt postet sie bei Instagram einen ungewöhnlich intimen Einblick in ihr Paarleben.

Mit einem emotionalen Post hat Sarah Connor ihrem Liebsten Florian Fischer zum Geburtstag gratuliert. Es ist ein sehr seltener Einblick in ihr Privatestes.

Auf dem Foto knutscht die 39-Jährige ihren Freund und Manager leidenschaftlich. Dazu schreibt sie: "Liebe meines Lebens! Happy Birthday" und garniert das Ganze mit einem Herz-Emoji. Das kommt bei ihren Followern gut an, und auch viele Promis kommentieren das Foto. So schickt Sänger Nico Santos ebenfalls ein paar Herz-Emojis rüber, und Schauspielerin Alexandra Maria Lara schreibt: "Happy Birthday, Darlings! Wir sind in Gedanken bei euch und schicken lots and lots of ..." Weitere Herz-Emojis folgen. Musikerkollege Rea Garvey meint scherzhaft: "Ist das Justin Bieber?", und Sarah Connors Schwester Anna Maria Ferchichi, Ehefrau von Bushido, rutscht ein verzücktes "Awwww" heraus.

Im Oktober auf Tour

Connor und der sechs Jahre ältere Fischer halten ihr Privatleben normalerweise lieber von der Öffentlichkeit fern. Die beiden sind seit April 2010 offiziell ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder. In einem Interview mit n-tv.de im Rahmen der Veröffentlichung ihres aktuellen Albums "Herz Kraft Werke" sagte sie im Juni zum Thema Familienplanung: " Ich habe als letztes noch einmal so ein zauberhaftes Kind bekommen. Besser geht es nicht. Zugleich habe ich jetzt auch schon zwei Teenager, die mich ziemlich herausfordern." Diese bekam sie mit ihrem Ex-Mann Mark Terenzi. Die zwei hatten 2004 geheiratet, vier Jahre später folgte die Trennung.

Im Oktober geht Sarah Connor mit "Herz Kraft Werke" übrigens auf Tour. Sie ist live in Erfurt, Berlin Bremen, Hamburg und weiteren Städten zu sehen. Ihre Kinder will sie dann, sofern machbar, mitnehmen.