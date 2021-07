Bei den Flimfestspielen in Cannes gibt sich gerade das Who's who der Leinwand-Stars die Klinke in die Hand. Doch auch eine deutsche Sängerin hat sich in Südfrankreich ins Urlaubsgetümmel gestürzt: Sarah Connor. Und auch sie legt einen glamourösen Auftritt hin.

Sarah Connor dürfte demnächst einiges zu tun haben. Schließlich ist inzwischen bestätigt, dass sie im Herbst auf einem der Jury-Sessel bei der neuen Staffel von "The Voice of Germany" Platz nehmen wird. Doch bevor sie mit den Kollegen Mark Forster, Nico Santos und Johannes Oerding zur Tat schreitet, lässt die 41-Jährige in Südfrankreich noch ein wenig die Seele baumeln.

So sah man Connor in dieser Woche bereits durch Cannes flanieren. Hier finden gerade nach einem Jahr Corona-Zwangspause wieder die Filmfestspiele statt. Doch die Sängerin verbringt die Zeit wohl eher nicht in dunklen Kinosälen, sondern genießt in vollen Zügen das Meer und die Sonne.

So postete Connor bereits vor drei Tagen auf ihrer Instagram-Seite einen Clip mit Delfinen im offenen Ozean. "Nichts macht mich glücklicher, als mit Walen und Delfinen zu schwimmen", verriet sie da, dass sie sich womöglich auf einen Ausflug an der Seite der Meeressäuger ins kühle Nass gewagt hat.

Ihre Follower dagegen macht Connor nun mit einem weiteren Schnappschuss glücklich, der sie mit einem Drink in der Hand im Bikini auf der Sonnenliege zeigt. Connor strahlt auf dem Bild über das ganze Gesicht und schreibt dazu: "Ich küsse den Sommer." In Anlehnung an das Lied "All Of Me" von John Legend vermerkt sie zudem: "I love my curves and all my edges all my perfect imperfections!" ("Ich liebe meine Kurven und all meine Kanten, all meine perfekten Imperfektionen").

Ihren mehr als 500.000 Instagram-Abonnenten stellt Connor zudem die Frage: "Habt ihr euch heute schon gesagt, dass ihr euch liebt?" Eine Antwort darauf geben allerdings die wenigsten. Stattdessen gehen die meisten Reaktionen in die Richtung: "Wie kann man nur so bildschön sein?" Tja, auch Connors Fans lieben halt vor allem ihre "perfekten Imperfektionen".