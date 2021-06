Diesmal ist bei "The Voice of Germany" jeder Stuhl nur einzeln besetzt.

Dass die Jury in der kommenen Staffel von "The Voice of Germany" anders aussehen wird als in der Jubiläumsausgabe der Show 2020, ist schon länger bekannt. Und auch die Namen der neuen Juroren machten bereits die Runde. Nun erfolgt die offizielle Bestätigung.

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, jetzt bestätigte auch die Sendergruppe ProSiebenSat.1 die Gerüchte: Sarah Connor und Johannes Oerding sind die neuen Coaches in der kommenden Staffel von "The Voice of Germany". Gemeinsam mit den bereits bekannten Show-Gesichtern Nico Santos und Mark Forster komplettieren sie die Jury der Sendung im Herbst.

"Sarah Connor und Johannes Oerding leben den 'Voice'-Spirit und ich freue mich, dass sie die Show dieses Jahr mit ihrem Musik-Know-How bereichern", freut sich Senderchef Daniel Rosemann.

Im vergangenen Jahr, als "The Voice of Germany" zehnjähriges Jubiläum feierte, waren neben Forster und Santos noch Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß, Yvonne Catterfeld und das Duo Samu Haber und Rea Garvey unter den Coaches. Sie alle verließen das Format offenbar auf eigenen Wunsch. Jedenfalls machte Rosemann deutlich, dass sie jederzeit zurückkehren könnten. "Ihr wisst: Niemals geht man so ganz. Wer einmal zur 'Voice'-Familie gehört, ist immer wieder herzlich willkommen", so der Senderchef.

Connor hat "X Factor"-Erfahrung

Mark Forster wird nun bereits zum fünften Mal auf dem roten Stuhl sitzen. Kollege Nico Santos wird zum zweiten Mal als Coach seine ausgewählten Musiker betreuen. Auch die Moderatoren bleiben: Lena Gercke und Thore Schölermann führen durch das Programm.

Johannes Oerding hat zwar noch keine Jury-Erfahrung in einem vergleichbaren Format, machte sich zuletzt aber etwa als Gastgeber von "Sing meinen Song" einen Namen. Für Sarah Connor ist die Rolle unterdessen nicht gänzlich neu. Von 2010 bis 2012 war sie bereits Jurorin bei der seinerzeit von Vox ausgestrahlten Castingshow "X Factor".