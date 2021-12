Kurz nach ihrer Hochzeit macht Sarah Engels ihre Schwangerschaft publik. Seitdem verfolgt die Öffentlichkeit ihren Babybauch. Nun verkündet die 29-Jährige die frohe Botschaft: Ihre Tochter ist zur Welt gekommen. Auch den Namen der kleinen Halbschwester von Alessio verrät sie.

Sarah Engels und ihr Ehemann Julian Engels sind Eltern geworden. Das verkündet die Sängerin auf Instagram. Seit Sommer ließ sie ihre Fans über die Plattform an ihrer Schwangerschaft teilhaben - nun folgt der wohl wichtigste Post: "Unsere kleine Prinzessin. Am 2.12.21 durften wir dich endlich in unsere Arme schließen und werden dich von nun an nie mehr loslassen."

Dabei verrät die 29-Jährige auch den Namen ihres Babys: Solea Liana Engels. Auf dem ersten Foto nach der Geburt ist die winzige Hand ihrer Tochter zu sehen. Diese trägt noch ihr rosa Krankenhausarmbändchen mit ihrem Namen. Weiter schreibt Engels: "Papa, Mama und dein großer Bruder lieben dich unendlich und sind voller Glück und Stolz."

Auf das Foto hagelt es prompt zahlreiche Glückwünsche für die frischgebackenen Eltern. "Ohhh wie schön. Glückwunsch und alles Liebe euch", schreibt zum Beispiel Jana Ina Zarrella. Ein ganz besonderer Gruß kommt auch von Pietro Lombardi, Sarah Engels' Ex-Mann. Unter dem Post der Sängerin erklärte er, dass sie eine "tolle Familie" seien und "Onkel Pie" nur das Beste wünsche. Er habe das Mädchen schon gestern gesehen und sie sehe "so frech" aus, "aber das Wichtigste ist, dass sie gesund ist, denn das habe ich mir so sehr gewünscht, weil ich weiß, was du durchgemacht hast, bei deiner ersten Geburt von unserem Frechdachs".

"Glückwunsch zu eurer kleinen Prinzessin", schrieb Lombardi kurz darauf in einer Instagram Story, die er an Engels und ihren Ehemann richtete. Er versicherte, dass er stets dazu bereit sei, zu helfen, sollte dies nötig sein: "Und wenn was ist, Onkel ist da."

"Danke lieber Gott"

Für Sarah und Julian Engels ist es das erste gemeinsame Kind. Mit Pietro Lombardi hat Sarah schon einen Sohn - Alessio ist im Sommer sechs Jahre alt geworden und nun der stolze große Bruder von Solea Liana. Dass die drei derzeit im Babyhimmel schweben dürften, zeigt auch die Instagram-Story der Sängerin. "Danke lieber Gott für dieses Geschenk", heißt es da.

Schon die frohe Botschaft der Schwangerschaft hatte Engels über die sozialen Medien bekannt gegeben. Im Juni konnten sich ihre Follower gleich doppelt freuen, als sie ihr Hochzeitsvideo zeigte und von einem "ganz besonderen Geheimnis in meinem Bauch" schrieb.

Der Fußballer und die Influencerin sind seit Dezember 2019 ein Paar. Im November 2020 haben sie sich verlobt. Im Mai dieses Jahres folgte die Hochzeit, bei der der 28-Jährige den Namen von Sarah annahm.