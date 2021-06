Ihr Auftritt im Dschungelcamp, ihr Beiname "Sarah Dingens" und ihre zum Kult gewordenen Sprüche werden Sarah Knappik wahrscheinlich ein Leben lang verfolgen. Doch inzwischen ist das zehn Jahre her. Mittlerweile ist die naive Blondine von einst 34 - und nun auch Mutter.

Dass sie schwanger ist, konnten die Zuschauer der RTL-"Dschungelshow" schon im Januar nur allzu deutlich erkennen. Bereits mit großer Babykugel erschien Sarah Knappik damals zu der Sendung, die den Ausfall des Dschungelcamps in der Corona-Krise wenigstens ein kleines bisschen kompensieren sollte. Seither sind einige Monate vergangen. Und was ist in der Zeit mit Knappik geschehen? Sie ist natürlich Mutter geworden.

Und das bereits vor acht Wochen, wie sie nun im Interview mit der "Bild"-Zeitung verrät. Ihre Tochter namens Marly sei dabei zwei Wochen vor dem errechneten Termin per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. "Eine normale Geburt wäre für mich aufgrund ihrer Größe zu gefährlich gewesen", erläutert Knappik. "Marly war schon zwei Wochen vor dem Geburtstermin 57 Zentimeter groß und wog 4114 Gramm!"

"Ich habe zugesehen"

Die Geburt per Kaiserschnitt sei für sie nicht ohne gewesen, sagt Knappik. "Immerhin ist es eine Operation und die Auswirkungen spüre ich immer noch." Den entscheidenden Augenblick habe sie aber bei vollem Bewusstsein erlebt. "Ich habe zugesehen, wie meine Tochter auf die Welt gekommen ist", ist die 34-Jährige ergriffen.

"Sie hat mich dann direkt mit großen Augen angeschaut - und das war wunderschön", erinnert sich Knappik weiter, um auch acht Wochen später noch im Mutterglück zu schwelgen: "Marly ist so ein liebes Baby. Sie weint kaum, lacht viel und beschwert sich wenig."

Ihr sei es derzeit vor allem wichtig, Zeit mit ihrer Tochter zu verbringen, erklärt Knappik, weshalb sie beruflich und in der Öffentlichkeit erstmal ein bisschen kürzertritt. "Ich freue mich so sehr, dass ich in diesem Leben noch Mama sein darf. Ich hatte eigentlich mit der Babyplanung abgeschlossen. Marly ist mein Hauptgewinn", fügt sie hinzu.

Wer ist der Vater?

Ein Geheimnis behält Knappik unterdessen weiterhin für sich: Wer ihr Partner und damit der Vater des Kindes ist. Bekannt ist nur, dass die beiden sich schon länger kennen sollen. Im November 2020 teilte Knappik auf ihrer Instagram-Seite einen Urlaubs-Schnappschuss mit dem Unbekannten, der jedoch lediglich die Schatten des Paares beim Händchenhalten zeigte. "Schattenbilder sehen immer lustig aus. Guten Morgen meine Lieben", vermerkte sie dazu.

Sarah Knappik wurde 2008 durch ihre Teilnahme an "Germany's next Topmodel" bekannt. Auch wenn sie in der Show von Heidi Klum lediglich den achten Platz belegte, brannte sie sich vor allem mit ihren überdrehten Auftritten und frechen Sprüchen in das Gedächtnis der Zuschauer. 2011 zog sie ins RTL-Dschungelcamp. Hier hatte sie bald den Spitznamen "Sarah Dingens" weg. Und auch hier wurden insbesondere ihre Sprüche der Marke "My air was away", "What happens when we break?" oder "Das war die schwerste Dschungelprüfung von allen!" legendär.