Helmut Berger 1974 in "Gewalt und Leidenschaft".

Die "Vogue" nannte ihn den "schönsten Mann der Welt", mit großen Filmen machte er Furore, kam aber auch mit seinem extravaganten Lebensstil in die Schlagzeilen. Nun ist Helmut Berger nach Angaben seines Agenten im Alter von 78 Jahren in seiner Heimatstadt Salzburg gestorben.

Der österreichische Schauspieler Helmut Berger ist tot. Nach Angaben seines Agenten Helmut Werner starb er kurz vor seinem 79. Geburtstag am frühen Morgen "friedlich, aber dennoch unerwartet" in seiner Heimatstadt Salzburg. Der Mime sei "einer der größten und talentiertesten Schauspieler, die das europäische Kino je gesehen" hat, schrieb Werner weiter.

Berger mit Regisseur Visconti und Romy Schneider bei den Dreharbeiten zu "Ludwig II." (Foto: imago stock&people)

International bekannt wurde Berger vor allem durch seine Zusammenarbeit mit dem italienischen Regisseur Luchino Visconti, dessen Lebensgefährte er wurde. Zu den bekanntesten Filmen Bergers gehören "Die Verdammten", für den er für den Golden Globe nominiert wurde, "Gewalt und Leidenschaft" und "Ludwig II" (alle von Visconti) sowie der oscarnominierte Streifen "Der Garten der Finzi Contini" von Vittorio De Sica.

Seine größten Erfolge feierte er in den 60er- und 70er-Jahren. Er spielte damals an der Seite von Hollywoodgrößen wie Elizabeth Taylor, Henry Fonda, Anthony Hopkins, Burt Lancaster und Kirk Douglas. Viscontis Tod 1976 stürzte Berger in eine tiefe Krise.

2013 zog Berger ins Dschungelcamp ein. (Foto: RTL)

Berger, der 1944 in Bad Ischl geboren wurde, arbeitete zunächst in der Gastronomie, bevor er mit 18 nach London ging und Schauspielunterricht nahm. Später zog er nach Rom, wo er von Visconti entdeckt wurde. Er arbeitete seit den 60er-Jahren auch als Model. Die Vogue - auf deren Cover er als erster Mann überhaupt abgebildet wurde - bezeichnete Berger einst als "schönsten Mann der Welt" und sprach von einer "atemberaubenden Schönheit". Künstler wie Helmut Newton oder Andy Warhol bildeten Berger in ihren Werken ab.

Gleichzeitig sorgte sein ausschweifender Lebensstil mit Alkohol, Drogen und zahlreichen Affären mit Männern und Frauen für Schlagzeilen. 2013 trat Berger auch im Dschungelcamp bei RTL auf, musste das Camp aber aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig verlassen.