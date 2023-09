Mit seiner Musik feiert Roger Whittaker auch in Ländern wie Großbritannien und sogar den USA Erfolge. In Deutschland hingegen schreibt er Schlager-Geschichte. Kein Wunder, dass sein Tod Kollegen wie etwa Florian Silbereisen oder Patrick Lindner tief betroffen macht.

Seit Montag ist es traurige Gewissheit: Schlager-Ikone Roger Whittaker ist tot. Der Sänger starb bereits am 13. September im Alter von 87 Jahren in Südfrankreich. Der in Kenia geborene Brite, der mit Liedern wie "Albany" oder "Abschied ist ein scharfes Schwert" auch und gerade in Deutschland sehr erfolgreich war, hatte zuvor einen Schlaganfall erlitten.

Mittlerweile haben sich auch die ersten deutschen Schlagergrößen zu dem Verlust geäußert und ihre Betroffenheit zum Ausdruck gebracht. "Ich bin sehr traurig!", schreibt etwa Florian Silbereisen in einer Story auf seiner Instagram-Seite. "In Gedanken bin ich bei seiner lieben Frau Natalie und seiner Familie!", so der Moderator.

Silbereisen erinnert sich an gemeinsame Erlebnisse mit Whittaker, "in unseren Shows genauso wie auf dem Oktoberfest und bei ihm zu Hause". Der 42-Jährige zieht zum Schluss seines Beitrags Bilanz: "Er war einer der Besten." Whittaker war zum Beispiel 2012 in Silbereisens Sendung "Das Frühlingsfest der Überraschungen" zu Gast. Die beiden sangen im Rahmen der Show auch zusammen.

"Seine Songs bleiben uns"

Patrick Lindner wiederum meldete sich auf Facebook zu Wort. "Lieber Roger, ich möchte dir nochmals großen Respekt aussprechen, du hast Millionen Menschen mit deiner Kunst begeistert, ich persönlich war immer von dir beeindruckt und darüber hinaus sehr dankbar für all die schönen Momente, die ich mit dir verbringen durfte", schreibt der 62-Jährige.

Zu dem Text postete Lindner ein gemeinsames Bild mit dem verstorbenen Kollegen. "Wieder geht ein ganz Großer, seine Songs bleiben uns, das ist ein kleiner Trost. Wir vergessen dich nicht", beendet der Sänger seinen Text.

Stefan Mross bezeichnet Whittaker auf Facebook ebenfalls als einen "ganz, ganz Großen". Der Moderator und Volksmusiker postete ein Bild von einem Auftritt Whittakers in seiner Sendung "Immer wieder Sonntags". "Mach's gut, alter Freund", grüßt Mross den verstorbenen Kollegen.

Treue deutsche Fangemeinde

Roger Whittaker hatte Anfang der 60er-Jahre eine Karriere als Musiker eingeschlagen. Ehe er in Deutschland populär wurde, feierte er bereits Erfolge in Großbritannien und den USA. Dass ihm aber insbesondere die deutschen Fans so lange die Stange hielten, wusste sich Whittaker so zu erklären: "Die Deutschen und ich lieben Schlager."

War Whittaker früher regelmäßig zu Gast in der "ZDF-Hitparade", trat er später unter anderem in Silbereisens Shows auf. 2013 zog er sich mit seiner Frau Natalie fast komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Das Paar war nahezu 60 Jahre lang verheiratet und bekam fünf Kinder.