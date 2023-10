Der Schlagerstar Hein Simons, besser bekannt als Heintje, hat schwere Wochen hinter sich. Wie er in einem Interview erzählt, wurde bei ihm schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Allerdings hatte er wohl Glück im Unglück.

Große Sorge um den niederländischen Schlagersänger Hein Simons, besser bekannt unter seinem langjährigen Künstlernamen Heintje: Der 68-Jährige selbst gab in einem Interview mit der Zeitschrift "Freizeit Revue" bekannt, an schwarzem Hautkrebs zu leiden. Wie es in einem entsprechenden Bericht des Portals "schlager.de" heißt, habe Heintje zunächst eine Wunde an seiner Nase festgestellt, die nicht verheilt sei. Sein Hausarzt habe ihn dann sofort zum Hautarzt geschickt, der anschließend die Krebsdiagnose gestellt habe. "Es war bösartig, sie haben es rausschneiden müssen", berichtet Simons weiter.

Wenn sich der Krebs weiter entwickelt hätte, dann wäre sogar sein Augenlicht bedroht gewesen: "Dann wäre das Auge weg. Da kann man wirklich Angst bekommen", so der Musiker. Er habe jedoch Glück gehabt, da der Krebs noch nicht gestreut habe: Nach etwa sechs Monaten sei es vorbei gewesen, nun müsse nur noch alles verheilen. "Das dauert so seine Zeit. Ich muss jetzt in kürzeren Abständen alle paar Monate zum Arzt", erklärt Heintje. Ab dem 2. Dezember will der Sänger aber bereits wieder auf Weihnachtstournee gehen.

Als Schlagersänger etabliert

Heintje wurde dank des Megahits "Mama" berühmt Simons wurde in Deutschland vor allem durch seinen Hit "Mama" bekannt, den er 1967 zum ersten Mal in der ZDF-Show "Der goldene Schuß" moderiert von Lou van Burg präsentierte. Darüber hinaus war er in mehreren Kinofilmen zu sehen, deren Hauptrollen direkt für Heintje geschrieben wurden. Auch im Kultfilm "Hurra, die Schule brennt" ist er neben Ikonen wie Peter Alexander, Hansi Kraus oder Theo Lingen zu sehen.

Nach seinem Stimmbruch Anfang der 1970er-Jahre kam seine Karriere größtenteils zum Erliegen. Erst seit Mitte der 90er-Jahre ist Heintje unter einem echten Namen Hein Simons wieder in Musiksendungen im TV zu sehen gewesen und etablierte sich seitdem als Schlagersänger.