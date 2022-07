Voller Stolz verkünden Jana und Thore Schölermann im vergangenen Dezember die Geburt ihrer Tochter Ilvi. Nun redet das Schauspieler-Ehepaar darüber, wie sich das Elterndasein auf ihre Beziehung auswirkt. Demnach schlafen sie in getrennten Zimmern.

Im Dezember 2021 hat Jana und Thore Schölermanns Tochter Ilvi das Licht der Welt erblickt. Doch neben der Freude scheint das Elterndasein aber auch seine Schattenseiten zu haben. "Wir sind durch das Kind weiter auseinander gewachsen", erklärt der 37-jährige Moderator die Auswirkungen lachend im Doppelinterview mit "Bunte". "Wir haben uns räumlich voneinander getrennt." Diese Trennung bezieht sich allerdings nur auf einen Raum - das Schlafzimmer.

Dafür seien sie sich aber emotional nähergekommen, erklärt die zwei Jahre jüngere Jana Schölermann. "Wir wollen, dass der andere möglichst viel Schlaf kriegt." Das würde bedeuten: "Er sagt immer, (...) ich soll doch in Ruhe eine Runde schlafen. Ich sage immer: 'Nein, schlaf du doch im anderen Zimmer, damit du deine Ruhe hast.'" Deswegen "teilen wir uns manchmal auf", verrät sie.

"Jungs: ich habe euch im Auge"

In seiner Vaterrolle scheint der "The Voice"-Moderator aber richtig aufzublühen. Alles sei "anders, aber es ist wunderschön", sagt er. Wenn die Moderatorin sehe, "wie niedlich er mit der Kleinen umgeht, wie er sie zum Lachen bringt und sie bespaßt. Tatsächlich habe ich mich nochmal neu in ihn verliebt", fügt die junge Mutter hinzu.

Dass Schölermann ein sehr aufmerksamer Vater sein würde, hatte sich schon im Dezember abgezeichnet: Zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das Ilvis kleinen Händchen zeigt, schrieb der Schauspieler: "Und auf einmal macht alles Sinn! Willkommen in der Familie, kleines Schölermannchen! Ich hoffe, es dauert ganz lange, bis du diesen Post siehst und liest, aber wenn: Wir lieben dich und stehen immer hinter dir! PS: An zukünftige Jungs: wenn es soweit ist, ich habe euch im Auge!"

Die beiden Schauspieler und Moderatoren Jana und Thore Schölermann sind seit 2019 verheiratet. Sie lernten sich 2010 am Set der 2015 abgesetzten ARD-Soap "Verbotene Liebe" kennen.