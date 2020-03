Seit Anfang Februar sitzen die "Big Brother"-Teilnehmer im Container in Köln. Die Corona-Pandemie ist völlig an ihnen vorbeigegangen. Bis jetzt. Sat.1 unterrichtet sie in einer Live-Show über die Ereignisse. Auch ein weiterer Promi war lange unwissend.

Seit dem 10. Februar sitzen die Kandidaten der aktuellen "Big Brother"-Staffel in zunächst zwei, inzwischen nur noch einem aufwendig eingerichteten Container namens "Glashaus" in Köln und buhlen um die Gunst der Zuschauer. Bereits vier Tage zuvor wurden sie von der Außenwelt abgeschirmt.

Die entspannte Unwissenheit im Glashaus ist nun vorbei. (Foto: picture alliance/dpa)

Vom Coronavirus, das inzwischen die ganze Welt in den Ausnahmezustand versetzt, hatten sie bislang keine Ahnung. In einer Live-Spezialsendung hat Moderator Jochen Schropp die Bewohner jetzt gemeinsam mit dem Arzt Andreas Kaniewski über die Lage außerhalb der schützenden vier "Big Brother"-Wände aufgeklärt. Die erste Überraschung kam gleich zu Beginn der Sendung, als sich Schropp und Dr. med. Kaniewski ihnen persönlich stellten, hinter einer Glasscheibe, um sie aufzuklären und ihre Fragen zu beantworten.

Es fließen Tränen

Die drei Nachrücker Jade, Serkan und Menowin wussten immerhin bereits von dem Virus, mussten aber nach ihrem verspäteten Einzug den anderen gegenüber schweigen. Nun zeigte Sat.1 den bislang völlig Unwissenden einen Bericht, in dem die Entwicklungen der letzten Wochen in Sachen Corona zusammengefasst wurden. Währenddessen waren in einem kleinen Fenster die überraschten, bisweilen ängstlichen Gesichter von Rebecca, Tim, Vanessa, Gina, Pat, Cedric und Co. zu sehen. Im Anschluss versuchte Schropp, das eben Gesehene ein wenig zu relativieren, doch der Schock saß ganz unübersehbar tief. Der dann folgende Nachrichtenüberblick über den Stand des Vorabends machte es da nicht besser.

Die ersten vermutlich nun offenen Fragen stellte Schropp dem anwesenden Arzt gleich selbst. Wie wird Corona übertragen, was ist das Schwierige an diesem Virus und wie äußert sich Covid-19? Jetzt flossen bei Michelle die ersten Tränen, denn ihre Mutter gehört den Ausführungen des Arztes nach zur Risikogruppe. Zudem ist sie außerhalb des Containers Altenpflegerin und wollte wissen, was gerade in den Altenheimen los ist. Sie erfuhr von Kaniewski, das dort Besuche bereits eingeschränkt oder ganz verboten sind. Schließlich aber interessierte die Bewohner natürlich vor allem, wie es ihren Familien geht. Dafür gab es Video-Botschaften von daheim für alle und Entwarnung. Niemand von ihnen ist bislang erkrankt, allen geht es gut. Die Erleichterung war bei allen BB-Kandidaten groß. Vanessa arbeitet normalerweise in einer Bar und zeigte sich eher besorgt um die finanzielle Situationen der kleinen Unternehmen, die nun schließen mussten. Entwarnung konnte Schropp an der Stelle nicht geben. Alle weiteren offenen Fragen beantwortete Dr. Kaniewski dann im Anschluss an die Sondersendung ohne Kameras.

Auch Jared Leto ahnungslos

Zumindest waren die "Big Brother"-Bewohner in ihrer Unwissenheit nicht allein. Auch Hollywood-Schauspieler und Thirty-Seconds-to-Mars-Sänger Jared Leto wusste bis vor Kurzem nichts von der Pandemie. Er befand sich auf einer zwölftägigen Meditation in der Wüste - ohne Handy und Zugang zum Internet oder den sozialen Medien.

"Wir waren völlig isoliert, hatten keine Ahnung, was sich außerhalb der Einrichtung abspielt", schrieb Leto nun auf Twitter. Als er am Montag von seiner Meditation zurückgekehrt sei, habe er die Welt "sehr anders" und "für immer verändert" vorgefunden. "Das übersteigt meinen Verstand, um es gelinde zu sagen." Er hoffe deshalb, dass seine Fans und ihre Familien in Ordnung seien. "Bleibt drin, bleibt gesund", schreibt er. Diesen Rat werden die "Big Brother"-Bewohner auf jeden Fall befolgen.