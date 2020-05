Nach zwei Fehlgeburten im vergangenen Jahr ist Hilaria Baldwin wieder schwanger. Für die Ehefrau von Schauspieler Alec Baldwin kommt es trotzdem nicht in Frage, sich auszuruhen. Auch mit Babybauch macht sie täglich ihre Fitnessübungen.

Der Babybauch von Hilaria Baldwin wächst und wächst. Sich deswegen gehen zu lassen, kommt für die Ehefrau von Schauspieler Alec Baldwin aber nicht infrage. Wie sie jetzt mit einem kurzen Clip bei Instagram beweist, gehört Sport noch immer zu ihrem Alltag dazu. "Jede Nacht, wenn meine Familie endlich eingeschlafen ist, gehe ich in mein Badezimmer und trainiere. Selbst wenn ich müde bin", schreibt die 36-Jährige zu ihrem Work-out-Video.

Vor allem "in dieser stressigen Zeit" helfe ihr das Training, eine Verbindung zu ihrem Körper zu schaffen. Das Work-out, das nach Angaben Baldwins die perfekte Mischung aus "Stretching, Muskelaufbau und Ausdauertraining" sei, besteht aus einfachen Bewegungsabläufen, für die es keinerlei Equipment braucht.

Schon Ende April zeigte Baldwin ihren 745.000 Followern bei Instagram ihren Babybauch und informierte sie so, wie weit die Schwangerschaft bereits fortgeschritten ist. "Für alle, die fragen, wie weit ich bin: Wir sind auf halbem Weg", schrieb sie. Anfang desselben Monats hatte sie sich mit einem Ultraschallgerät am Bauch gezeigt - zu hören waren in dem kurzen Video die Herztöne des Ungeborenen. "Ton an ... Ich überlasse das Sprechen dem Baby, denn mir fehlen die Worte, um auszudrücken, wie wir uns durch diesen Ton fühlen", schrieb sie damals dazu.

Hilaria und Alec Baldwin sind seit 2012 verheiratet und bereits Eltern von vier gemeinsamen Kindern. Nach zwei Fehlgeburten, die die Yoga-Expertin im April und November 2019 verkraften musste, ist nun Kind Nummer fünf unterwegs. Aus Alec Baldwins früherer Ehe mit Kim Basinger stammt zudem die 24-jährige Tochter Ireland Baldwin.