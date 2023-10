Auch in den USA feiert man manchenorts derzeit das Oktoberfest. Dort treffen jetzt mit Jamie Lee Curtis und Arnold Schwarzenegger zwei alte Bekannte aufeinander. In Dirndl und Lederhosen feiern die beiden "True Lies"-Kollegen Wiedervereinigung.

Fast 30 Jahre nach ihrem gemeinsamen Erfolgsfilm "True Lies": Arnold Schwarzenegger traf bei einem Charity-Event auf Ingeborg aus Stuttgart. Beziehungsweise auf Jamie Lee Curtis. Die Schauspielerin posierte im rot-weißen Dirndl und einer weißen Blumenkrone. "Hallo, mein Name ist Ingeborg, ich komme aus Stuttgart", schrieb sie mit Anspielung auf ihr Outfit bei Instagram. Offenbar war das der deutscheste Name und der deutscheste Ort, der ihr einfiel. Obwohl man in Stuttgart in der Regel nicht im Dirndl herumläuft, außer bei den dem Oktoberfest ähnlichen Canstatter Wasen.

Jamie Lee Curtis und Arnold Schwarzenegger besuchten am Wochenende gemeinsam eine Wohltätigkeitsveranstaltung zugunsten von After-School All-Stars. Die Initiative unterstützt Schülerinnen und Schüler aus unterprivilegierten Schichten.

Schwarzenegger ist schon lange als Botschafter für die Organisation unterwegs. "Schwarzenegger liebt After-School All-Stars, und ich liebe Arnold", schrieb Jamie Lee Curtis auf Instagram. Sie bezeichnet ihren "True Lies"-Co-Star als "GOAT". Als Greatest of All Time also, als Größten aller Zeiten.

Schwarzenegger trägt Shirt zur Lederhose

Dieses Akronym, das im Englischen auch Ziege bedeutet, illustrierte Curtis dadurch, dass sie auf einem Foto mit Babyziegen kuschelte. Die Tiere waren passend zum Partymotto, das offensichtlich Oktoberfest lautete, auf dem Gelände. Arnold Schwarzenegger trug zwar eine Lederhose und Kniestrümpfe, statt eines Trachtenhemdes wählte der Österreicher aber ein schlichtes schwarzes T-Shirt dazu.

1994 standen Jamie Lee Curtis und Arnold Schwarzenegger gemeinsam für "True Lies" vor der Kamera. James Camerons Actionkomödie war damals der erste Film, der über 100 Millionen Dollar kostete. Arnie spielt darin einen Geheimagenten, den seine Frau Curtis für einen langweiligen Computerverkäufer hält.

Im letzten Jahr kam es bereits zu einer "True Lies"-Reunion. Schwarzenegger hielt eine Rede, als Jamie Lee Curtis ihre Hand- und Fußabdrücke vor dem Grauman's Chinese Theatre in Los Angeles verewigte. Der "Terminator"-Star schwärmte damals über Curtis' Performance in "True Lies" und verriet, dass es ihn bis heute ärgere, wenn man die Kollegin als Neben- und nicht als Hauptdarstellerin in dem Film bezeichne.