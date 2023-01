Für Netflix steht Matthias Schweighöfer in Los Angeles vor der Kamera. "Family Leave" erzählt von der Herausforderung unabhängig werdender Kinder. Stolz verkündet der Schauspieler nun, welche bekannte Kollegin bei den Dreharbeiten an seiner Seite steht.

Matthias Schweighöfer hat ein neues Filmprojekt an der Angel. Der deutsche Schauspielstar steht derzeit mit keiner Geringeren als Jennifer Garner vor der Kamera. Die beiden drehen zusammen für den bereits angekündigten neuen Netflix-Film "Family Leave".

Auf Instagram verkündete Schweighöfer die Neuigkeiten aus Hollywood mit einem gemeinsamen Foto von sich und Garner: Arm in Arm lächeln die beiden in die Kamera. Dazu schrieb er: "Jetzt kann ich endlich verraten, warum ich unter anderem hier bin: Superstolz mit dieser fantastischen Schauspielerin 'Family Leave' drehen zu dürfen. [...] Liebe Grüße an euch liebe Menschen aus Los Angeles!"

Auch Netflix bestätigte unlängst in einer Mitteilung, dass Schweighöfer zum Cast von "Family Leave" dazugestoßen ist. Neben ihm und Garner sind unter anderem Ed Helms, Emma Myers, Brady Noon, Rita Moreno oder Bashir Salahuddin dabei. Garner ist außerdem als Produzentin verantwortlich.

"Family Leave" handelt von dem Familienalltag von Jess und Bill Walker, deren Kinder älter und unabhängiger werden und immer weniger mit ihren Eltern zu tun haben wollen. Doch das Treffen mit einer Wahrsagerin stellt das Leben der Familie plötzlich auf den Kopf. Denn am nächsten Morgen sind alle Rollen der Familie komplett vertauscht - ausgerechnet an einem Tag, wo eine Beförderung, ein Vorstellungsgespräch am College, ein Plattenvertrag und ein Vorspielen beim Fußball ansteht. Eine große Herausforderung für die Walkers. Wie weit die Dreharbeiten sind und wann der Film erscheint, ist bislang noch nicht bekannt.