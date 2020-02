Rund ein halbes Jahr ist es her, dass Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic zum zweiten Mal Eltern geworden sind. Eine kurze Auszeit von den Verpflichtungen, die das mit sich bringt, tut ihnen sicher mal gut. Und so demonstrieren die beiden nun, wie sie sich erholen: im Pool.

So richtig langweilig wird Bastian Schweinsteiger und seiner Frau Ana Ivanovic auch nach dem Ende ihrer Profi-Karrieren im Fußball beziehungsweise Tennis wohl nicht. So postete allein die einstige French-Open-Gewinnerin in den vergangenen Wochen Schnappschüsse aus Spanien, aus Großbritannien, vom Golfplatz oder von der Berliner Fashion Week.

Eine der jüngsten Aufnahmen, die das Paar gemeinsam zeigen, lud nun jedoch ihr Ehemann auf seiner Instagram-Seite hoch. Das Bild zeigt Schweinsteiger und Ivanovic im Pool. "Batterien aufladen", schreibt der 35-Jährige kurz und knapp zu dem Bild, auf dem beide in die Kamera lächeln.

Zwischen Freizeitstress und Hausbau

Vielleicht erholen sich die beiden gerade von ihrem Freizeitstress durch ihre Reisen und Ausflüge ins gesellschaftliche Leben. Oder sie nehmen sich eine Auszeit vom Bau ihres neuen Hauses, der gerade in der Nähe von Kitzbühel vonstattengeht und angesichts des Fan-Trubels um den Ex-Nationalspieler und die ehemalige Weltranglistenerste nicht bei allen Nachbarn auf Begeisterung stoßen soll. Oder sie laden ihre Batterien ganz einfach für das Familienleben auf.

Schließlich sind Schweinsteiger und Ivanovic erst vor rund einem halben Jahr ein zweites Mal Eltern geworden. Im August 2019 kam ihr zweiter Sohn zur Welt. Erstmals konnte sich das Paar im März 2018 über die Geburt eines Jungen freuen.

Schweinsteiger, der zuvor mehrere Jahre mit dem Model Sarah Brandner liiert war, und Ivanovic bestätigten 2015 ihre Beziehung. Im Jahr darauf fand auch schon die Hochzeit statt. Die beiden heirateten im Juli 2016 in Venedig. Kurz darauf gab Ivanovic das Ende ihrer Profi-Karriere im Tennis bekannt. Schweinsteiger hängte die Fußballschuhe dagegen erst im Oktober 2019 endgültig an den Nagel.