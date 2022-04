Mit "Sisi" landet das Streamingportal RTL+ Ende des vergangenen Jahres einen riesigen Erfolg. Fans der Serie können sich freuen, denn jetzt beginnen die Dreharbeiten zur zweiten Staffel. Schon Ende des Jahres soll es ein Wiedersehen mit der berühmten Kaiserin und ihrem Franz geben.

Zur Freude vieler "Sisi"-Fans sind soeben die Dreharbeiten für die zweite Staffel der RTL+-Serie über die legendäre Kaiserin Elisabeth von Österreich gestartet. Dominique Devenport und Jannik Schümann stehen aktuell wieder als Sisi und Kaiser Franz im Baltikum vor der Kamera, wie RTL mitteilt.

Die Dreharbeiten für die sechs neuen Folgen der zweiten Staffel finden demnach von April bis August 2022 in Lettland, Litauen und Polen statt. Neben Devenport und Schümann sind wieder Désirée Nosbusch als Erzherzogin Sophie sowie Giovanni Funiati als Graf Gyula Andrássy zu sehen. Neu dabei sind unter anderem Murathan Muslu als ungarischer Rebellenführer Ödön Körtek, Amanda da Gloria als Gräfin Emanuelle Andrássy und Bernd Hölscher als Otto von Bismarck.

Sisi gerät zwischen zwei Männer

In der zweiten Staffel bekommen Sisi und Franz mit der Geburt ihres Sohnes endlich den ersehnten Thronfolger. Doch das Glück wird von den Machtkämpfen in Europa überschattet. Otto von Bismarck droht damit, Österreich in einen neuen Krieg zu treiben. Sisi versucht mit aller Kraft, für ihren Mann und ihr Land da zu sein. Als sie in politischer Mission nach Ungarn reisen muss, trifft sie auf Graf Andrássy. Hin- und hergerissen zwischen ihrem Ehemann und dem Rebellenführer, steht Sisi irgendwann vor einer schweren Entscheidung.

Die erste Staffel der RTL+-Serie eroberte im Dezember 2021 die Herzen der Zuschauer im Sturm und legte den erfolgreichsten fiktionalen Neustart aller Zeiten bei dem Streamingdienst hin. Grund dafür war unter anderem der neuartige Ansatz, mit dem die bekannte Story erzählt wurde und den Sisi-Darstellerin Devenport im Interview seinerzeit so erklärte: "Das Neue an 'Sisi' ist, dass wir sie überhaupt erst mal zum Menschen machen. (...) Wir zeigen die Figuren als vielschichtige Personen mit Interessen, Stärken und auch Schwächen." Die Ausstrahlung der zweiten Staffel ist für Ende 2022 auf RTL+ geplant.