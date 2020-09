Vor vier Jahren besiegte Schauspielerin Shannen Doherty den Krebs. Doch seit Februar ist die Krankheit zurück. In einem mutigen Interview spricht sie nun offen über ihre Diagnose. Der "Beverly Hills, 90210"- Star will nicht aufgeben. Dennoch bereitet sich Doherty auf das Ende vor.

Die ehemalige "Beverly Hills, 90210"-Darstellerin Shannen Doherty kämpft gegen ein fortgeschrittenes Stadium von Brustkrebs. Nachdem die Schauspielerin den Krebs bereits einmal besiegt hatte, kehrte er zurück, wie Doherty im Februar 2020 bekannt machte. Metastasen hatten sich in der Wirbelsäule gebildet. Die Krankheit wird sich höchstwahrscheinlich auf Dohertys Gehirn, Lunge, Leber oder eine Kombination davon ausbreiten. Wie viel Zeit ihr bleibt, ist unklar. Im Interview mit dem "Elle"-Magazin sprach sie nun über die Diagnose, die sie trotzdem weiter kämpfen lässt.

Sie fühle sich sehr, sehr gesund und in diesem Zustand fühle es sich schwer an, sein Ende zu regeln, wenn man das Gefühl habe, man werde noch 10 oder 15 Jahre leben, sagt Doherty. "Es ist, als ob man jemanden mit Krebs im vierten Stadium in den Ruhestand schicken möchte. Aber ich bin nicht bereit dafür. Ich habe noch viel Leben in mir." Doherty ist weiter beschäftigt, sie entwickelt derzeit eine Reihe von Projekten, darunter eine neue Fernsehshow, und sucht Möglichkeiten, wie sie ihren Namen nutzen kann, um sich für andere Brustkrebspatientinnen einzusetzen.

Doherty kann sich jedoch nicht dagegen wehren, sich mit ihrem möglichen Tod auseinanderzusetzen. Sie habe bereits darüber nachgedacht, welche Personen ihre Besitztümer erhalten sollen. Zudem werde sie Abschiedsbriefe schreiben. "Es gibt Dinge, die ich meiner Mutter noch sagen möchte. Ich will, dass mein Ehemann weiß, was er mir bedeutete." Auch an Abschiedsvideos habe sie bereits gedacht, habe es aber bis jetzt nicht übers Herz gebracht, diese zu drehen. "Es fühlt sich dann endgültig an. Es fühlt sich so an, als ob man Schluss macht, aber ich mache nicht Schluss."

Im Februar 2015 war bei Shannen Doherty Brustkrebs diagnostiziert worden. Nach einer anstrengenden Chemotherapie, die den Verlust ihrer Haare mit sich brachte, gab sie Entwarnung. Seit 2016 galt sie zwar nicht als geheilt, doch befand sich die Erkrankung in Remission. Anfang Februar 2020 hatte der US-Star jedoch öffentlich gemacht, dass der Krebs zurückgekehrt sei.