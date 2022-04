Mehr als zehn Jahre liegt die Scheidung zwischen Shaquille O'Neal und seiner Ex Shaunie bereits zurück. Doch erst jetzt spricht die NBA-Legende erstmals ganz offen über die Trennung. Er gesteht, "so viele Fehler" gemacht zu haben, die er nicht rechtfertigen könne.

Bereits im Jahr 2011 haben sich Basketball-Star Shaquille O'Neal und seine Frau Shaunie O'Neal scheiden lassen. Nun sprach die NBA-Legende im "The Pivot Podcast" unter anderem über das Scheitern der Beziehung. "Ich habe nie darüber gesprochen und ich bin froh, dass ihr gefragt habt, denn es macht mir nichts aus, darüber zu reden", sagte O'Neal. "Aber ich war schlecht, sie war fantastisch. Das war sie wirklich. Es lag alles an mir." Er habe sie nicht beschützt und das Eheversprechen nicht eingehalten.

Weiter erzählte der ehemalige Spitzensportler: "Manchmal lebt man ein Doppelleben und wird davon eingeholt. Ich werde ihr nie die Schuld geben. Das war alles ich." Seine Ex-Frau habe genau das getan, was von ihr erwartet wurde: "Mir schöne Kinder geschenkt, sich um das Haus und den Firmenkram gekümmert." Das habe sie alles nur für ihn getan. "Manchmal, wenn man so viele Fehler macht, kann man sich nicht wirklich davon erholen." Der 50-Jährige wisse heute, dass er es vermasselt habe und wolle auch nichts rechtfertigen.

In seiner Autobiografie "Shaq Uncut: My Story" hatte er bereits zugegeben, seiner Ex untreu gewesen zu sein. "Früher waren meine Ex-Frau Shaunie und ich glücklich, aber ich gebe es zu - ich war ein Mann. Ich war ein Typ mit zu vielen Möglichkeiten. Die Entscheidung, mit einigen dieser Frauen zusammen zu sein, nun, das liegt an mir. Meiner Meinung nach habe ich es nie respektlos getan, aber offensichtlich hätte ich nicht alles tun sollen."

"Sie ist jetzt glücklich"

Das Paar trennte sich 2009.

Die Darstellerin der Reality-Sendung "Basketball Wives", Shaunie O'Neal, hatte dem "People"-Magazin Ende letzten Jahres ihre Verlobung mit Pastor Keion Henderson bestätigt. "Sie ist jetzt glücklich", erklärte ihr Ex-Mann nun im Podcast. "Sie ist dabei, einen feinen, jungen Mann zu heiraten und ich freue mich für sie." Ob er eingeladen sei, ließ er offen.

Shaquille O'Neal und Shaunie heirateten im Jahr 2002, doch nur fünf Jahre später folgte die Trennung. 2009 reichte die Produzentin schließlich die Scheidung ein, zwei Jahre später wurde sie rechtskräftig. Die beiden haben vier gemeinsame Kinder, Shareef (22), Amirah (20), Shaqir (19) und Me'arah (15). Shaunie O'Neals brachte noch Sohn Myles (24) in die Ehe mit ein, der mittlerweile ebenfalls den Nachnamen seines berühmten Stiefvaters trägt. Aus einer früheren Beziehung hat der NBA-Star auch noch eine 25-jährige Tochter namens Taahirah.