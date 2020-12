Ozzy Osbourne ist seit einiger Zeit gesundheitlich angeschlagen. Nun hat sich seine Ehefrau mit dem Coronavirus infiziert. Damit sich die Black-Sabbath-Ikone nicht ansteckt, muss Sharon sich nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt getrennt von ihrem Ehemann auskurieren.

Moderatorin Sharon Osbourne ist an Covid-19 erkrankt und musste wegen der Corona-Infektion auch ins Krankenhaus. Auf Twitter erklärte die Ehefrau von Ozzy Osbourne, sie sei positiv auf das Virus getestet worden. "Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt erhole ich mich jetzt an einem Ort getrennt von Ozzy (der negativ getestet wurde)." Ihre TV-Show "The Talk" sei in einer geplanten Pause. "Bleibt bitte sicher und gesund."

In einem "GQ"-Interview hatte Ozzy Osbourne im November erklärt, dass eine Corona-Infektion für ihn aufgrund seiner Atemprobleme gefährlich wäre: Er habe ein Emphysem und wenn er das Virus bekomme, wäre das schrecklich, so der Sänger.

Nach einer Lungenentzündung und einem schweren Sturz im vergangenen Jahr hatte der Kult-Rocker im Januar öffentlich gemacht, dass bei ihm eine Parkinson-Erkrankung diagnostiziert wurde. Nach Beginn der Corona-Krise hatte er sich in häusliche Isolation begeben.

Die Black-Sabbath-Ikone hatte Anfang des Monats seinen 72. Geburtstag gefeiert. Seine Ehefrau machte ihm zu diesem Anlass eine süße Liebeserklärung auf Instagram. "38 Jahre verheiratet, 40 Jahre zusammen und seit 51 Jahren Freunde ... Ich liebe dich bis zum Mond und zurück. Happy Birthday, mein Liebster", schrieb Sharon zu einem Bild, auf dem sie ihren Mann innig auf die Wange küsst.