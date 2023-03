Die aktuellen Bankenpleiten machen auch Sharon Stone zu schaffen. So sehr, dass sie sogar die Hälfte ihres Vermögens verloren habe. Das hält sie jedoch nicht davon ab, weiter für die Krebsforschung zu spenden.

Die aktuelle Bankenkrise in den USA macht Sharon Stone offenbar zu schaffen. "Ich habe gerade die Hälfte meines Geldes durch diese Bankensache verloren", gestand die 65-jährige Schauspielerin laut Medienberichten in einer Rede. In der vergangenen Woche war die amerikanische Silicon Valley Bank pleite gegangen. Dies sorgte für Turbulenzen auf dem Finanzmarkt, auch die Schweizer Bank Credit Suisse geriet etwa in Schieflage.

Sharon Stone wurde am Donnerstag mit dem Courage Award des Women's Cancer Research Fund prämiert. Die Organisation, gegründet unter anderem von Tom Hanks' Frau Rita Wilson, sammelt Spenden für die Krebsforschung, vor allem an Therapien gegen Brustkrebs. Die Schauspielerin, die selbst an Brustkrebs und anderen Tumorerkrankungen gelitten hatte, wurde für ihre Stärke, nach Schicksalsschlägen immer wieder aufzustehen und anderen Erkrankten damit Mut zu machen, ausgezeichnet.

Habe "einen verdammten Scheck unterschrieben"

In ihrer Dankesrede ermutigte Stone die Gäste, den Geldbeutel für die Krebsforschung zu öffnen. In diesem Zusammenhang fiel die erwähnte Bemerkung über ihren finanziellen Verlust. Sie habe schließlich selbst "einen verdammten Scheck" unterschrieben, obwohl sie gerade viel Geld durch "die Bankensache" verloren habe. "Aber das heißt nicht, dass ich nicht hier bin", sagte sie über ihr Engagement.

Sharon Stone musste immer wieder schwere Schicksalsschläge hinnehmen. Vor ihrer Brustkrebserkrankung erlitt sie 2001 einen Schlaganfall und infolgedessen eine Hirnblutung. Sie musste neu sehen, sprechen und gehen lernen. Außerdem erkrankte sie an Endometriose, Wucherungen aus gebärmutterschleimhautartigem Gewebe. Neun Fehlgeburten erlitt sie dadurch.

2008 verlor Sharon Stone das Sorgerecht für Roan Joseph , den sie mit ihrem Ex-Mann Phil Bronstein adoptiert hatte. Ihre Rolle in dem Erotikthriller "Basic Instinct" aus dem Jahr 1992 soll bei dem Urteil eine Rolle gespielt haben. Erst im Februar diesen Jahres verlor Stone zudem ihren jüngeren Bruder Patrick, der 57 Jahre alt wurde. Eineinhalb Jahre zuvor war Patricks kleiner Sohn im Alter von elf Monaten an Organversagen gestorben. Sharon Stone erwähnte den Tod ihres Bruders auch in ihrer Rede bei der Spendengala, bei der sie in Tränen ausgebrochen sei.